TP.HCM dự kiến có hơn 25.000 trụ sạc/đổi pin xe máy điện đến năm 2030

Lộ trình này được Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu tại Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn.

TP.HCM dự báo đến năm 2030, trên địa bàn cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện. Ảnh: Automark.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29/1, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Sở đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè.

Các vị trí này nằm trên các tuyến Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Vành Đai Trong, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn...

Theo ông Hoan, trên website của Sở Xây dựng đang công bố 101 vị trí đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè. Do đó, Sở vẫn trong quá trình tiếp tục rà soát các vị trí đủ điều kiện để công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; trong đó xây dựng lộ trình từ năm 2029, 100% phương tiện môtô, xe gắn máy tham gia hoạt động xe công nghệ chở khách và hàng hóa là phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh (khoảng 400.000 phương tiện) và đề xuất một số chính sách hỗ trợ để người dân chuyển đổi sang xe điện.

"Đề án dự báo đến năm 2030, trên địa bàn TP.HCM có 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện", ông Hoan cho hay.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 29/1. Ảnh: Thảo Liên.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, các vị trí lắp đặt tủ đổi pin phải đảm bảo không thực hiện lắp đặt tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi người khuyết tật, khu vực có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc không đảm bảo phần vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5 m dành cho lưu thông bộ hành. Ngoài ra, các tủ đổi pin được lắp đặt mang tính di động cao.

"Sở Xây dựng TP.HCM đã giao các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, trường hợp các doanh nghiệp lắp đặt không đúng theo yêu cầu gây cản trở giao thông, bắt buộc phải tháo dỡ và thu hồi ngay", ông Hoan nhấn mạnh.