Thêm hãng xây nhà máy sản xuất ôtô điện ở Việt Nam

Skoda Auto, công ty con của Volkswagen, là hãng xe tiếp theo sau VinFast, BYD và Chery xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Việt Nam.

Skoda Auto dự kiến mở rộng nhà máy tại Việt Nam để bắt đầu sản xuất xe điện từ năm sau. Ảnh: Phúc Hậu.

Hãng xe hơn 130 năm tuổi Skoda Auto (Cộng hòa Séc), thuộc Volkswagen, đã có nhà máy tại Khu công nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đi vào hoạt động từ quý I/2025.

Hiện tại, cơ sở này đang sản xuất ôtô động cơ đốt trong, nhưng dự kiến bổ sung dây chuyền sản xuất xe điện và linh kiện vào năm tới, đồng thời hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Thông tin này cho thấy thị trường sắp có thêm một đối thủ cạnh tranh với VinFast, theo Nikkei Asia.

Skoda chia sẻ với Nikkei Asia rằng sẽ bắt đầu bán mẫu SUV điện Enyaq tại Việt Nam vào năm 2026, tuy nhiên các mốc tiến độ sản xuất vẫn chưa được ấn định chắc chắn.

Hiện chỉ có một vài công ty nước ngoài như BYD và Chery của Trung Quốc có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam.

Dù Hyundai, Mazda và một số hãng khác đã kinh doanh các mẫu ôtô điện cho thị trường Việt Nam, VinFast vẫn đang dẫn đầu "cuộc chơi" với 103.884 xe bán ra trong 3 quý đầu năm. Giai đoạn này cũng đánh dấu lần đầu tiên doanh số xe điện nội địa của VinFast vượt qua doanh số xe xăng, đồng thời đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Toyota và Kia.

Hiện tại, Skoda đang lắp ráp 2 mẫu xe chạy xăng là sedan Slavia và SUV nhỏ gọn Kushaq tại Việt Nam cho thị trường nội địa, nhưng cũng có tham vọng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á khác. Hãng có kế hoạch ra mắt phiên bản nâng cấp của hai mẫu xe này cùng một mẫu xe thứ 3.

Nhà máy sắp được mở rộng tại Quảng Ninh đang nhìn thấy tiềm năng xuất khẩu sang Lào. Hiện, VinFast cũng đã bán xe điện và vận hành dịch vụ taxi điện tại Lào.

Tập đoàn Thành Công, đối tác Việt Nam của Skoda tại nhà máy và cũng là nhà phân phối của Hyundai, mong muốn nhận được sự ủng hộ của chính phủ Lào để đưa các sản phẩm ôtô chất lượng cao, giá cả hợp lý vào thị trường này trong tương lai gần.

Tuần trước, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chuyến thăm nhà máy Skoda cùng người đồng cấp từ Lào. Chia sẻ tại buổi gặp, Bộ trưởng Diên cho biết cơ sở sản xuất này đã nhận được các ưu đãi đầu tư về sử dụng đất, thuế nhập khẩu, thuế bán hàng và các nghĩa vụ khác.

"Nếu không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ thì sẽ không đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư và sẽ không có cơ hội để phát triển," Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, đã vận hành một nhà máy tại tỉnh Phú Thọ từ năm 2021. Tuy nhiên, vai trò của nhà máy này đến nay chỉ là sản xuất linh kiện cho các sản phẩm của Apple. Tờ Bangkok Post từng đưa tin rằng BYD đã trì hoãn kế hoạch xây dựng một nhà máy xe điện tại đây.

Năm ngoái, Chery cũng đã nhận được giấy phép đầu tư để xây dựng một nhà máy xe điện tại tỉnh Thái Bình với vốn đầu tư 800 triệu USD .