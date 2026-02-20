Nvidia đàm phán đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI

Nvidia được cho là đang đàm phán đầu tư tới 30 tỷ USD vào OpenAI trong vòng gọi vốn mới, có thể đưa định giá startup AI này vươn lên khoảng 730 tỷ USD.

Nvidia có thể sẽ rót 30 tỷ USD vào OpenAI. Ảnh: Reuters.

Nvidia đang trong quá trình đàm phán để đầu tư tới 30 tỷ USD vào OpenAI, trong khuôn khổ một vòng gọi vốn có thể định giá startup trí tuệ nhân tạo này ở mức khoảng 730 tỷ USD , theo CNBC.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề và yêu cầu giấu tên vì các cuộc thảo luận còn bảo mật, khoản đầu tư trên tách biệt với thỏa thuận hạ tầng trị giá 100 tỷ USD mà OpenAI và Nvidia công bố hồi tháng 9/2025.

Nguồn tin cho biết thêm, khoản rót vốn 30 tỷ USD này không gắn với các mốc triển khai cụ thể.

Thông báo hồi tháng 9 năm ngoái từng gây chấn động ngành công nghệ khi phác thảo cấu trúc Nvidia sẽ đầu tư vào OpenAI trong nhiều năm, song song với việc đưa các siêu máy tính mới vào vận hành.

Nguồn tin mới nhất cho biết khoản đầu tư 30 tỷ USD hiện được thảo luận khác với kế hoạch công bố hồi tháng 9, dù Nvidia vẫn có thể tiếp tục rót thêm vốn trong các vòng sau.

Thỏa thuận 30 tỷ USD chưa hoàn tất và các điều khoản vẫn có thể thay đổi. Hiện Nvidia từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong những tháng gần đây, giới quan sát đặt câu hỏi về tiến độ thỏa thuận hạ tầng 100 tỷ USD giữa hai bên, đặc biệt sau khi tờ Wall Street Journal cho biết kế hoạch này đang “bị đình trệ”.

Trước đó, trong báo cáo tài chính theo quý được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Nvidia cũng lưu ý rằng “không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận dứt khoát liên quan đến cơ hội OpenAI hoặc các khoản đầu tư tiềm năng khác”.

Song song với Nvidia, OpenAI được cho là đang đàm phán huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư khác, với tổng quy mô có thể lên tới 100 tỷ USD . Các cuộc thương thảo đã được đẩy nhanh trong những tuần gần đây nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Theo kế hoạch, vòng gọi vốn có thể diễn ra theo hai giai đoạn. Trước tiên là nguồn tiền từ các đối tác chiến lược như Amazon, Microsoft và Nvidia, sau đó mở rộng cho nhóm nhà đầu tư khác.