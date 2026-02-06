Doanh nghiệp Việt Nam vận hành siêu máy tính Nvidia DGX B200

Viettel chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính Nvidia DGX B200 đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống Nvidia DGX B200 được triển khai tại Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: Viettel.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính Nvidia DGX B200 đầu tiên tại Việt Nam. Hệ thống được đặt tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc (Hà Nội), do Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) trực tiếp vận hành, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình AI thế hệ mới.

DGX B200 thuộc thế hệ Blackwell - kiến trúc GPU tiên tiến nhất của Nvidia. Hệ thống được trang bị 8 GPU Nvidia Blackwell, bộ nhớ GPU 1,4 TB, băng thông bộ nhớ 64 TB/s, cho hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

So với thế hệ trước, B200 có hiệu năng huấn luyện cao hơn 3 lần và suy luận nhanh hơn tới 15 lần.

Đây là nền tảng đang được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như OpenAI, Meta, Amazon và Tesla lựa chọn cho huấn luyện và vận hành mô hình AI quy mô lớn. Tuy nhiên, do các yếu tố về kiểm soát xuất khẩu, nguồn cung và điều kiện chiến lược, không phải doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng có thể tiếp cận nền tảng này.

Ông Nguyễn Mạnh Quý - Giám đốc Viettel AI - cho biết việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam.

"Trên nền tảng này, Viettel có thể phát triển các công nghệ AI phục vụ người Việt, doanh nghiệp Việt và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số an toàn, hiệu quả và bền vững", ông Nguyễn Mạnh Quý nói.

Viettel đầu tư hệ thống siêu máy tính này trong bối cảnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Với vai trò tập đoàn công nghệ chủ lực quốc gia, Viettel triển khai hạ tầng tính toán hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển AI quy mô lớn tại Việt Nam.

Viettel AI cho biết đã bắt đầu huấn luyện và tối ưu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, phục vụ các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Song song đó, đơn vị phát triển các mô hình đa mô thức tích hợp văn bản - hình ảnh - âm thanh - video, cùng các mô hình AI tạo sinh chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Trước đây, Việt Nam cũng đã có một số hệ thống siêu máy tính. FPT sở hữu các AI Factory sử dụng Nvidia H200. Tuy nhiên, DGX B200 sử dụng kiến trúc Blackwell mới hơn, được Nvidia phát triển để xử lý khối lượng công việc lớn về AI.

Ngoài sử dụng nội bộ, Viettel cho biết sẵn sàng chia sẻ năng lực tính toán với các đối tác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI trong nước phát triển theo hướng tự chủ, an toàn và bền vững.