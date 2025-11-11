Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi làm rung chuyển Barcelona

  • Thứ ba, 11/11/2025 21:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lionel Messi khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ trở lại thăm Camp Nou, đồng thời khiến nhiều người ở Barcelona ngỡ ngàng.

Messi gay song anh 1

Bài đăng của Messi về chuyến thăm Camp Nou viral trên Instagram.

Tối 10/11, Messi đăng tải loạt ảnh đứng giữa thảm cỏ Camp Nou kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: "Tôi trở lại nơi mình luôn nhớ và yêu bằng cả trái tim. Một nơi từng khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt".

Chỉ hơn 1 ngày, bài đăng thu hút hơn 20 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận từ người hâm mộ toàn cầu. Với tốc độ lan tỏa hiện tại, bài đăng của Messi được dự đoán sẽ lọt top bài viết có lượt thích cao nhất lịch sử Instagram.

Đáng chú ý, Leo ghim bài viết lên đầu trang cá nhân, thay cho bài đăng ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Đây là động thái mang nhiều cảm xúc đối với các fan Barcelona, cho thấy anh dành trọn tình cảm cho đội bóng cũ.

Theo thông tin từ CLB Barcelona, Messi xin phép đơn vị phụ trách dự án cải tạo sân Camp Nou trước khi vào sân. Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Tây Ban Nha lại khẳng định Barcelona hoàn toàn không biết về chuyến viếng thăm. Thậm chí bảo vệ sân cũng ngỡ ngàng khi thấy M10 "bằng da bằng thịt".

Sự xuất hiện bất ngờ của siêu sao người Argentina cũng khiến cả thành phố Barcelona "náo loạn". Một số người dân may mắn tình cờ gặp anh trên phố, thậm chí có người kịp chụp ảnh và quay video khi Messi đi ngang qua.

Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, biến chuyến ghé thăm ngẫu hứng của Messi thành sự kiện gây chú ý bậc nhất dù không thông báo từ trước.

Khoảnh khắc Messi lướt qua cặp đôi đang hẹn hò gây sốt Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Xuân Son: 'Tôi sẵn sàng để ra sân'

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thi đấu nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

6 giờ trước

Messi trải lòng về chuyến thăm bí mật Camp Nou

Hôm 10/11, Lionel Messi bất ngờ đăng khoảnh khắc dạo bước trên mặt cỏ Spotify Camp Nou – sân nhà đang được tái thiết của Barcelona.

3 giờ trước

Đang hẹn hò lãng mạn, cặp đôi đứng hình vì Messi đi ngang qua

Một cặp đôi đang dạo bước buổi tối tại Barcelona vừa có trải nghiệm để đời khi bất ngờ gặp Lionel Messi ngay trên phố.

9 giờ trước

Anh Quân

Messi gậy sóng Lionel Messi Messi Barcelona Camp Nou

    Đọc tiếp

    Gonzalo, Endrick bi 'dong bang' o Real Madrid hinh anh

    Gonzalo, Endrick bị 'đóng băng' ở Real Madrid

    5 giờ trước 18:00 11/11/2025

    0

    Real Madrid đang khô hạn bàn thắng. Hai trận liên tiếp không ghi nổi một bàn, và điều đó phơi bày một nghịch lý khó hiểu: trong khi hàng công bế tắc, hai tiền đạo trẻ Gonzalo và Endrick lại ngồi yên trên ghế dự bị.

    Atletico Madrid sang trang hinh anh

    Atletico Madrid sang trang

    7 giờ trước 15:36 11/11/2025

    0

    Tập đoàn đầu tư Mỹ, Apollo Global Management, vừa công bố việc mua lại đa số cổ phần của Atletico Madrid, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của đội bóng La Liga.

    Buoc ngoat voi Sancho hinh anh

    Bước ngoặt với Sancho

    2 giờ trước 21:14 11/11/2025

    0

    Borussia Dortmund đang theo sát tình hình của Jadon Sancho trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý