Messi làm rung chuyển Barcelona

Lionel Messi khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ trở lại thăm Camp Nou, đồng thời khiến nhiều người ở Barcelona ngỡ ngàng.

Bài đăng của Messi về chuyến thăm Camp Nou viral trên Instagram.

Tối 10/11, Messi đăng tải loạt ảnh đứng giữa thảm cỏ Camp Nou kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: "Tôi trở lại nơi mình luôn nhớ và yêu bằng cả trái tim. Một nơi từng khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt".

Chỉ hơn 1 ngày, bài đăng thu hút hơn 20 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận từ người hâm mộ toàn cầu. Với tốc độ lan tỏa hiện tại, bài đăng của Messi được dự đoán sẽ lọt top bài viết có lượt thích cao nhất lịch sử Instagram.

Đáng chú ý, Leo ghim bài viết lên đầu trang cá nhân, thay cho bài đăng ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Đây là động thái mang nhiều cảm xúc đối với các fan Barcelona, cho thấy anh dành trọn tình cảm cho đội bóng cũ.

Theo thông tin từ CLB Barcelona, Messi xin phép đơn vị phụ trách dự án cải tạo sân Camp Nou trước khi vào sân. Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Tây Ban Nha lại khẳng định Barcelona hoàn toàn không biết về chuyến viếng thăm. Thậm chí bảo vệ sân cũng ngỡ ngàng khi thấy M10 "bằng da bằng thịt".

Sự xuất hiện bất ngờ của siêu sao người Argentina cũng khiến cả thành phố Barcelona "náo loạn". Một số người dân may mắn tình cờ gặp anh trên phố, thậm chí có người kịp chụp ảnh và quay video khi Messi đi ngang qua.

Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, biến chuyến ghé thăm ngẫu hứng của Messi thành sự kiện gây chú ý bậc nhất dù không thông báo từ trước.

Khoảnh khắc Messi lướt qua cặp đôi đang hẹn hò gây sốt Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.