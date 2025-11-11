Messi trải lòng về chuyến thăm bí mật Camp Nou

Hôm 10/11, Lionel Messi bất ngờ đăng khoảnh khắc dạo bước trên mặt cỏ Spotify Camp Nou – sân nhà đang được tái thiết của Barcelona.

Messi trở lại Camp Nou.

Đó là chuyến thăm bí mật, diễn ra trong đêm, không có báo chí hay người hâm mộ chứng kiến. Với Messi, đó là khoảnh khắc đầy cảm xúc, một cuộc trở về với nơi nuôi dưỡng, gắn bó và đưa anh lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với tờ SPORT, Messi thừa nhận còn nhiều tiếc nuối về cách chia tay Barcelona: "Tôi không rời đi theo cách mơ ước. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong hoàn cảnh đại dịch, khi tôi thi đấu những năm cuối không có khán giả. Tôi luôn tưởng tượng mình sẽ kết thúc sự nghiệp châu Âu ở Barca, rồi mới chuyển đến một nơi khác. Nhưng số phận đã không như thế".

Khi được hỏi về khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong màu áo Barcelona, Messi nói anh không thể chọn ra, bởi có quá nhiều ký ức rực rỡ, từ cú ăn 6 huyền thoại cùng Pep Guardiola đến chức vô địch Champions League với Luis Enrique.

Nhắc đến thời gian ở PSG, Messi thẳng thắn thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn: "Paris không phải là ác mộng, nhưng tôi không thật sự hạnh phúc khi thi đấu ở đó. Dù vậy, gia đình tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại Paris".

Hiện tại, siêu sao người Argentina chưa nghĩ đến việc giải nghệ. Anh cho biết sẽ chỉ dừng lại khi cảm thấy không còn đủ sức hoặc mất đi niềm hứng thú với bóng đá.

Cuối cùng, Messi bày tỏ mong muốn được trở lại Barcelona sinh sống: "Chúng tôi luôn nhớ Barcelona. Vợ chồng tôi và các con vẫn nói về việc quay lại đó, vì đó là nhà của chúng tôi".

Một lần nữa, Messi cho thấy tình yêu bất diệt của anh dành cho Barcelona, nơi anh không chỉ là huyền thoại, mà còn là biểu tượng vĩnh cửu của một giai đoạn huy hoàng.