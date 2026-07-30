Man City 'bán sạch' đồ cũ của Pep Guardiola

Manchester City vừa tổ chức đấu giá 41 món đồ từ văn phòng của Pep Guardiola sau khi ông rời đi nhằm gây quỹ từ thiện cho nền tảng của đội bóng.

Manchester City đấu giá toàn bộ đồ dùng cũ của Pep Guardiola.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha kết thúc hành trình 10 năm đầy thành công tại sân Etihad. Bộ sưu tập đấu giá bao gồm đa dạng các vật phẩm, từ những bức ảnh đóng khung, chiếc ghế văn phòng cho đến còi huấn luyện và thậm chí là cả bộ sưu tập hương liệu cá nhân của ông.

Món đồ đạt giá trị cao nhất là chiếc áo tập Quarter-zip với mức 6.294 euro. Theo sau đó là bộ tách cà phê nguyên bản được bán với giá 5.134 euro và bộ bảng chiến thuật kèm sổ tay với mức 5.108 euro. Ngay cả những vật dụng trang trí bàn làm việc như tượng rùa hay ngôi sao bằng xốp cũng mang về 3.368 euro.

Chiếc còi huấn luyện của Guardiola được bán với giá 2.826 euro, trong khi chiếc ghế văn phòng ông từng sử dụng có giá 2.469 euro. Đặc biệt, bộ sưu tập hương liệu của nhà cầm quân 55 tuổi cũng mang về hơn 1.500 euro.

Các món đồ mang tính biểu tượng khác như lưới khung thành từ trận đấu sân nhà cuối cùng của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hay quả bóng Champions League mùa giải 2025/26 có chữ ký đều đạt mức giá từ 1.500 đến hơn 2.200 euro.

Toàn bộ doanh thu từ buổi đấu giá sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ từ thiện của Manchester City nhằm hỗ trợ các hoạt động cộng đồng. Đây được xem là hành động tri ân ý nghĩa đối với di sản mà Guardiola để lại sau một thập kỷ, biến những vật dụng thường nhật thành nguồn lực đóng góp thiết thực cho xã hội.

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