Lý Long Cơ tặng vợ cũ 8 bất động sản

Lý Long Cơ chia sẻ ông từ trẻ đã đa tình, luôn bị hấp dẫn bởi phái đẹp. Việc "yêu đâm đầu" nhiều lần khiến diễn viên lao đao.

Theo HK01, mối tình "đũa lệch" của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà trở thành đề tài bàn tán của dân mạng suốt khoảng thời gian qua. Gần đây, Vương Thanh Hà bị một blogger tung bằng chứng, tố đã có gia đình trước khi quen Lý Long Cơ. Nam diễn viên 75 tuổi sau đó tuyên bố chia tay Vương Thanh Hà.

Mới đây, Lý Long Cơ gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình trực tuyến, chia sẻ về chuyện đời tư ồn ào. Ông thừa nhận bản thân từ trước tới nay vẫn quá đa tình, không cưỡng lại được trước sức hút của phái nữ. Việc quá si mê trong tình yêu cũng là lý do khiến ông nhiều lần lao đao, nhất là thời trai trẻ khó thể ổn định cuộc sống.

"Bản tính thì khó mà thay đổi. Tôi sinh ra đã vậy rồi, vậy thì cũng không trách ai được", diễn viên nói.

Lý Long Cơ đã chia tay bạn gái kém 37 tuổi. Ảnh: HK01.

Lý Long Cơ cho hay luôn hết mình trong các mối quan hệ. Trước đó, ngoài việc tặng cho vợ cũ tổng cộng 8 bất động sản đứng tên mình, người thụ hưởng bảo hiểm của ông đến nay vẫn là vợ cũ.

Nói về cuộc tình sóng gió gần nhất với Vương Thanh Hà, ông tỏ ra tự giễu, cho rằng bản thân đã bị tình yêu "che mờ lý trí" nên mới bên cô suốt nhiều năm. Diễn viên thẳng thắn thừa nhận đây là một cuộc tình thất bại.

Lý Long Cơ sinh năm 1950, tham gia nhiều bộ phim của TVB từ thập niên 1980. Ông nổi tiếng với vai Vương Trùng Dương ở Thần điêu đại hiệp 1983 hay Ngọc Đế ở Tây Du Ký 1996. Ngoài ra, ông còn tham gia Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án…