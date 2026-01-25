Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lý Long Cơ tặng vợ cũ 8 bất động sản

  • Chủ nhật, 25/1/2026 13:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lý Long Cơ chia sẻ ông từ trẻ đã đa tình, luôn bị hấp dẫn bởi phái đẹp. Việc "yêu đâm đầu" nhiều lần khiến diễn viên lao đao.

Theo HK01, mối tình "đũa lệch" của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà trở thành đề tài bàn tán của dân mạng suốt khoảng thời gian qua. Gần đây, Vương Thanh Hà bị một blogger tung bằng chứng, tố đã có gia đình trước khi quen Lý Long Cơ. Nam diễn viên 75 tuổi sau đó tuyên bố chia tay Vương Thanh Hà.

Mới đây, Lý Long Cơ gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình trực tuyến, chia sẻ về chuyện đời tư ồn ào. Ông thừa nhận bản thân từ trước tới nay vẫn quá đa tình, không cưỡng lại được trước sức hút của phái nữ. Việc quá si mê trong tình yêu cũng là lý do khiến ông nhiều lần lao đao, nhất là thời trai trẻ khó thể ổn định cuộc sống.

"Bản tính thì khó mà thay đổi. Tôi sinh ra đã vậy rồi, vậy thì cũng không trách ai được", diễn viên nói.

Ly Long Co anh 1

Lý Long Cơ đã chia tay bạn gái kém 37 tuổi. Ảnh: HK01.

Lý Long Cơ cho hay luôn hết mình trong các mối quan hệ. Trước đó, ngoài việc tặng cho vợ cũ tổng cộng 8 bất động sản đứng tên mình, người thụ hưởng bảo hiểm của ông đến nay vẫn là vợ cũ.

Nói về cuộc tình sóng gió gần nhất với Vương Thanh Hà, ông tỏ ra tự giễu, cho rằng bản thân đã bị tình yêu "che mờ lý trí" nên mới bên cô suốt nhiều năm. Diễn viên thẳng thắn thừa nhận đây là một cuộc tình thất bại.

Lý Long Cơ sinh năm 1950, tham gia nhiều bộ phim của TVB từ thập niên 1980. Ông nổi tiếng với vai Vương Trùng Dương ở Thần điêu đại hiệp 1983 hay Ngọc Đế ở Tây Du Ký 1996. Ngoài ra, ông còn tham gia Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án

Sách hay về sao Hong Kong:

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

Vợ Trump ra mắt phim ở Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa tổ chức sự kiện chiếu trước bộ phim tài liệu của bà tại Nhà Trắng, với dàn khách mời gồm nhiều nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng.

5 giờ trước

Tăng Thanh Hà gây chú ý khi dự lễ ra mắt sách

Tăng Thanh Hà cùng nhiều nghệ sĩ Việt tham gia sự kiện ra mắt tiểu thuyết mới "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên.

6 giờ trước

Thứ đáng sợ hơn zombie

"28 Years Later: The Bone Temple" nêu ra phản đề gai góc, rằng khi văn minh nhân loại sụp đổ, thứ đáng sợ nhất thực chất không phải là lũ thây ma.

10 giờ trước

Tử Khiêu

Lý Long Cơ TVB Ỷ thiên đồ long ký Thần điêu đại hiệp Tiếu ngạo giang hồ vương thanh hà

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Bi Rain xin loi hinh anh

Bi Rain xin lỗi

3 giờ trước 12:07 25/1/2026

0

Nam ca sĩ chính thức xin lỗi một người hâm mộ bị khiếm thính sau sự việc hiểu lầm trong concert của anh tại Đài Loan (Trung Quốc).

Hai con cua David Beckham hen ho doi hinh anh

Hai con của David Beckham hẹn hò đôi

5 giờ trước 09:31 25/1/2026

0

Romeo và Cruz Beckham thoải mái tận hưởng những phút giây thoải mái bên các cô bạn gái, trong bối cảnh gia đình căng thẳng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý