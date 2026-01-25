Tăng Thanh Hà gây chú ý khi dự lễ ra mắt sách

Tăng Thanh Hà cùng nhiều nghệ sĩ Việt tham gia sự kiện ra mắt tiểu thuyết mới "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên.

Ngày 24/1, sự kiện ra mắt tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Tăng Thanh Hà, Mỹ Uyên, Trần Bảo Sơn, Trọng Nhân, Dương Yến Ngọc, Hồng Đăng...

Tại sự kiện, Đại tá Trần Cao Kiều - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân chia sẻ: "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là động lực để chúng tôi tiếp tục khuyến khích, động viên các tác giả trong lực lượng và ngoài lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp sáng tác về đề tài về an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Lần hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến văn chương, Tăng Thanh Hà tiết lộ cô và nhà văn Dương Bình Nguyên chơi cùng trong một nhóm bạn thân thiết lâu năm. "Anh chính là một người anh lớn tôi luôn tự hào bởi những đóng góp trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời anh luôn khai thác được những đề tài thú vị để cho ra mắt được nhiều tập truyện ngắn mang dấu ấn đặc biệt", nữ diễn viên cho hay.

Tăng Thanh Hà tại sự kiện ra mắt sách.

Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên được trao Giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022-2025.

Thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, tác phẩm lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa. Nội dung xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân. Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ đầu những năm 2000 với các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris…