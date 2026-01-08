Loạt xe Nhật ưu đãi cả trăm triệu đồng ngay đầu năm

Các hãng xe Nhật triển khai chương trình khuyến mại cho nhiều dòng xe khác nhau, giá trị ưu đãi cao nhất cả trăm triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam vừa bước sang những ngày đầu tiên của năm 2025. Đây cũng là giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán, thường là lúc thị trường Việt có xu hướng tăng mua để phục vụ nhu cầu du xuân, chơi Tết.

Trong tháng 1, nhiều hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mại theo nhiều hình thức khác nhau, giá trị ưu đãi cao nhất đến vài trăm triệu đồng.

SUV của Subaru

Trong nhóm thương hiệu ôtô Nhật Bản tại Việt Nam, Subaru thường xuyên triển khai ưu đãi cho các mẫu SUV nhập khẩu. Trong tháng đầu năm 2026, Subaru Crosstrek cùng với Subaru Forester bản cũ tiếp tục nhận khuyến mại trị giá hàng trăm triệu đồng từ hãng xe Nhật Bản.

Giá trị ưu đãi cao nhất 308 triệu đồng được Subaru áp dụng cho Forester 2.0 i-S EyeSight. Gói ưu đãi bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng ký xe, bảo hiểm vật chất 5 năm, bảo dưỡng và bảo hành miễn phí.

Subaru Forester nhập Thái vẫn đang nhận khuyến mại lớn để xả kho. Ảnh: Phúc Hậu.

Các phiên bản thấp hơn gồm 2.0 i-L EyeSight và 2.0 i-L nhận ưu đãi 140-278 triệu đồng.

Những mẫu Forester nhận ưu đãi trong tháng 1 tiếp tục là số xe đời cũ, được hãng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán của Forester nhập Thái dao động từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng cho 3 phiên bản.

Gần đây, Subaru Forester trình làng thế hệ tiếp theo tại Việt Nam, chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản. Ở thế hệ mới, Subaru Forester chỉ có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng .

SUV cỡ B Subaru Crosstrek cũng đang được hãng áp dụng ưu đãi hàng trăm triệu đồng ngay tháng đầu năm 2026.

Giá bán của Subaru Crosstrek lần lượt 1,098 tỷ đồng và 1,268 tỷ đồng cho 2 phiên bản, tuy nhiên khách Việt đang có thể sở hữu mẫu SUV cỡ B nhập Nhật với giá 899 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight, hoặc 1,029 tỷ đồng ở bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Subaru Crosstrek có giá bán cao hàng đầu phân khúc. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, Subaru Crosstrek đang nhận ưu đãi với giá trị quy đổi từ 218 triệu đến 258 triệu đồng trong tháng đầu năm.

Giá bán cao do nguồn gốc nhập khẩu, Subaru Crosstrek không phải là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ B nếu chỉ xét đến yếu tố kinh tế. Nhiều khả năng đây là lý do Crosstrek thường xuyên góp mặt trong danh sách các mẫu xe hưởng ưu đãi cao nhất thị trường ôtô Việt Nam.

Honda tặng phí trước bạ

Hỗ trợ lệ phí trước bạ là cách thức khuyến mại được Honda triển khai thường xuyên và khá đều đặn tại Việt Nam. Trong tháng đầu năm 2026, hãng xe Nhật Bản tiếp tục ưu đãi phí trước bạ với hầu hết ôtô đang bán cho khách Việt.

Giá trị khuyến mại lớn nhất xấp xỉ 100 triệu đồng được Honda áp dụng cho Honda Civic e:HEV RS. Cụ thể, mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giúp khách Việt tiết kiệm gần 100 triệu đồng chi phí lăn bánh khi mua phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ C.

Honda Việt Nam lưu ý chương trình này chỉ dành cho số xe Civic e:HEV RS mang số VIN 2024.

Honda Civic e:HEV RS nhận khuyến mại tương đương 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Mức ưu đãi tiền mặt 80 triệu đồng được Honda dành cho 2 phiên bản G và L của Honda CR-V.

Ngoài ra, các mẫu xe như Honda City, Honda Civic RS/G, Honda BR-V, Honda HR-V đều được hãng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng đầu năm. Tùy dòng xe và phiên bản, khách hàng sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ thương hiệu Honda.

Xe mới của Mitsubishi duy trì khuyến mại

Dịp cuối năm 2025, Mitsubishi trình làng mẫu SUV cỡ C Destinator như sự thay thế cho Mitsubishi Outlander. Trước đó, hãng xe Nhật Bản ra mắt bản nâng cấp dành cho Mitsubishi Xpander AT Premium cùng biến thể Xpander Cross.

Đầu năm 2025, cả 3 mẫu xe này đều được hãng duy trì ưu đãi với giá trị quy đổi hàng chục triệu đồng.

Trong tháng 1, khách hàng mua Destinator vẫn được nhận khuyến mại tiền mặt 35 triệu đồng cho cả 2 phiên bản, cùng với quà tặng là bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator vẫn có ưu đãi trong tháng đầu năm. Ảnh: Phúc Hậu.

Xpander AT Premium và Xpander Cross bản mới được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 66-70 triệu đồng.

Cũng được hưởng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ là bán tải Mitsubishi Triton. Với giá bán 655-924 triệu đồng, chương trình này tương đương giá trị khuyến mại 40-56 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cũng đang được hãng áp dụng chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. Tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu SUV cỡ B dao động 44-70 triệu đồng.

Toyota hỗ trợ phí trước bạ

Tháng đầu năm, Toyota Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại cho khá nhiều dòng xe đang bán.

Loạt MPV cỡ nhỏ của Toyota gồm Veloz Cross, Avanza Premio hưởng ưu đãi lớn nhất khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi 56-66 triệu đồng.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Toyota Yaris Cross cùng với Toyota Vios được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi dành cho Toyota Vios dao động 23-27 triệu đồng, còn Toyota Yaris Cross hưởng ưu đãi 33-38 triệu đồng tùy phiên bản.

Năm ngoái, Toyota Vios và Toyota Yaris Cross là những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Toyota Yaris Cross dẫn đầu với 14.601 xe đến tay khách Việt sau 12 tháng, còn Toyota Vios bán được 13.424 xe trong cùng kỳ.