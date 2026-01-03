BMW giảm giá sâu trước sức ép xe điện Trung Quốc

Gần như toàn bộ dải sản phẩm BMW tại Trung Quốc đều giảm giá, theo chiến dịch "tại Trung Quốc, vì Trung Quốc".

Ngay trong ngày đầu năm mới 2026, BMW Trung Quốc đã chính thức công bố một đợt điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất trên diện rộng đối với hơn 30 mẫu xe chủ chốt của hãng. Đây được xem là một trong những chiến lược về giá quyết liệt nhất mà hãng xe sang này từng thực hiện tại Trung Quốc với mức giảm cho một số dòng xe flagship lên tới hơn 300.000 NDT (tương đương khoảng 42.900 USD ).

Phạm vi điều chỉnh lần này bao phủ từ những dòng sedan hạng sang đầu bảng cho đến các mẫu SUV phổ thông hơn, với mức giảm phổ biến trên 10%.

Động thái này cho thấy BMW đang sẵn sàng hy sinh biên lợi nhuận để bảo vệ vị thế trước sự lấn lướt của các thương hiệu xe điện nội địa vốn đang không ngừng bành trướng sức ảnh hưởng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt giảm giá này nằm ở mảng xe điện, nơi BMW đang phải đối đầu trực diện với những cái tên như BYD hay NIO. Mẫu sedan điện cao cấp i7 M70L đã được giảm mạnh 301.000 NDT đưa mức giá từ 1,899 triệu NDT xuống còn 1,598 triệu NDT.

Tuy nhiên, mức giảm sâu nhất về tỷ lệ phần trăm lại thuộc về mẫu SUV điện iX1 eDrive25L với mức cắt giảm tới 24%, hiện chỉ còn khởi điểm từ 228.000 NDT.

Ngay cả dòng xe biểu tượng của hãng là 7 Series cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi các phiên bản như 735Li và 740Li Advanced đều được điều chỉnh giảm 12%, mang lại cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho nhóm khách hàng doanh nhân.

BMW 7 Series cũng giảm giá đến 12% tại Trung Quốc. Ảnh: BMW.

Mặc dù thị trường coi đây là một cuộc chiến giá khốc liệt nhưng phía BMW lại khéo léo gọi đây là một sự "nâng cấp giá trị hệ thống".

Đại diện hãng cho biết đây là bước triển khai cụ thể cho chiến lược "In China, For China" (Tại Trung Quốc, vì Trung Quốc) nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và giảm bớt rào cản sở hữu xe sang cho người dùng. Đáng chú ý, trước đợt điều chỉnh này, BMW chỉ có ba mẫu xe có giá dưới 300.000 NDT nhưng con số này hiện đã tăng lên 10 mẫu.

Đặc biệt, mẫu 225L M Sport hiện có giá khởi điểm chỉ từ 208.000 nhân dân tệ, một mức giá trước đây chỉ dành cho các dòng SUV phổ thông nội địa, cho thấy BMW đang muốn đánh chiếm cả phân khúc khách hàng trẻ tuổi vốn rất nhạy cảm về giá.

Thực tế, không chỉ riêng BMW mà các thương hiệu xe sang quốc tế khác như Mercedes-Benz hay Audi cũng đã phải bán xe dưới mức giá niêm yết từ lâu để duy trì doanh số tại Trung Quốc. Việc điều chỉnh lại giá niêm yết (MSRP) lần này của BMW được dự báo sẽ kéo theo giá bán thực tế tại các đại lý xuống mức thấp kỷ lục.

Đây là hệ quả tất yếu của một thị trường ôtô đang biến đổi quá nhanh, nơi mà danh tiếng của các thương hiệu lâu đời từ châu Âu không còn là "lá bùa hộ mệnh" duy nhất trước những đột phá về công nghệ và mức giá hấp dẫn của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trong năm 2026.