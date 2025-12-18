Loạt xe giá rẻ đua ưu đãi, cao nhất vài chục triệu đồng

Nhiều mẫu xe giá rẻ trong tầm giá 400 triệu đồng nhận ưu đãi từ hãng trong tháng cuối năm, có mẫu giảm vài chục triệu đồng.

Tại Việt Nam, phân khúc xe giá rẻ tầm 400 triệu đồng cho phép người Việt sở hữu ôtô với chi phí hợp lý. Dịp cuối năm, các mẫu xe này còn nhận nhiều ưu đãi, giúp khách hàng tiết kiệm thêm tối đa vài chục triệu đồng.

Ôtô điện giảm giá, tặng sạc

Phân khúc ôtô điện đô thị ở Việt Nam gồm một số mẫu xe đáng chú ý như VinFast VF 3, Wuling Mini EV hay Wuling Bingo. So với ôtô truyền thống, những mẫu xe này có lợi thế chi phí lăn bánh khi đang được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ.

Hiện, VinFast VF 3 là cái tên bán chạy nhất phân khúc xe giá rẻ. Kết thúc 11 tháng đầu năm, doanh số VF 3 tại Việt Nam đã vượt mốc 40.000 xe, thậm chí giúp mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ trên đường trở thành ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.

VinFast VF 3 vừa có bản nâng cấp kèm giá bán mới 302 triệu đồng, tăng thêm 3 triệu đồng so với giá cũ. Tuy nhiên trong tháng 12, khách Việt có thể sở hữu VF 3 với giá từ 266 triệu đồng.

Wuling Bingo cũng là một trong những cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe giá rẻ tầm 400 triệu đồng. Mẫu hatchback điện cỡ A hiện có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 399 triệu và 410 triệu đồng.

Trong tháng 12, khách hàng mua Wuling Bingo sẽ được ưu đãi tiền mặt 8 triệu đồng, bên cạnh các quà tặng gồm sạc AC và sạc DC. Tổng giá trị khuyến mại quy đổi dành cho Wuling Bingo trong tháng cuối năm đang ở mức 26 triệu đồng.

Sedan cỡ B tặng tiền, giảm phí trước bạ

Trong phân khúc sedan cỡ B, những mẫu xe giá rẻ như Mitsubishi Attrage, Kia Soluto gây chú ý nhờ sở hữu giá bán dễ tiếp cận, tuy nhiên doanh số lại chưa cao như kỳ vọng.

Sau 11 tháng, doanh số Mitsubishi Attrage tại Việt Nam đạt 1.579 xe, còn Kia Soluto bán được 270 xe trong cùng kỳ.

Ở giá bán 380 triệu đồng, Mitsubishi Attrage MT đang là lựa chọn rẻ hàng đầu phân khúc sedan cỡ B. Trong tháng 12, phiên bản này của xe đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu kèm camera lùi với tổng giá trị khuyến mại quy đổi 48,5 triệu đồng.

Phiên bản CVT Premium của xe có giá 490 triệu đồng, hiện được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu và ăn-ten vây cá. Tổng giá trị khuyến mại dành cho Mitsubishi Attrage CVT Premium trong tháng 12 đang là 58,5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Kia Soluto có 3 phiên bản kèm giá bán 396-422 triệu đồng. Trong tháng 12, mẫu sedan cỡ B nhận ưu đãi từ 17 triệu đến 52 triệu đồng tùy phiên bản, giúp giá bán của xe giảm về 334-405 triệu đồng.

Xe xăng cỡ A cũng có ưu đãi

Nhóm xe xăng gầm thấp cỡ A tại Việt Nam hiện còn 3 đại diện, gồm Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng), Toyota Wigo (405 triệu đồng) và Kia Morning (439-469 triệu đồng).

Nhóm xe này không nhận các chương trình giảm giá lớn, tuy nhiên vẫn có ưu đãi riêng để hỗ trợ khách Việt.

Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 được áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km. Khách Việt Kia Morning được tặng voucher dịch vụ, còn Toyota Wigo có ưu đãi khoảng 5 triệu đồng ở đại lý.