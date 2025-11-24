Tiết kiệm cả trăm triệu đồng khi mua SUV đô thị dịp cuối năm

Chương trình khuyến mại do hãng triển khai đang giúp khách Việt tiết kiệm cả trăm triệu đồng khi chọn mua SUV đô thị.

Cuối năm thường là cao điểm mua sắm tại Việt Nam. Khi này, người Việt có xu hướng mua ôtô nhiều hơn để phục vụ nhu cầu di chuyển dịp Lễ, Tết.

Lúc này, SUV đô thị đang là một trong những điểm nóng của thị trường, sở hữu số lượng đại diện cao và doanh số cũng ở mức khá ổn.

Trong tháng 11, khách Việt chọn mua SUV cỡ B đang được khuyến mại với tổng ưu đãi cao nhất cả trăm triệu đồng.

Subaru Crosstrek - giảm gần 260 triệu đồng

Subaru Crosstrek chính thức ra mắt khách Việt trong khuôn khổ triển lãm VMS 2024. Xe có 2 phiên bản, giá niêm yết tương ứng lần lượt 1,098 tỷ đồng cho bản 2.0 i-L EyeSight và 1,268 tỷ đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Subaru Crosstrek là mẫu SUV cỡ B đắt hàng đầu phân khúc. Ảnh: Phúc Hậu.

Có giá bán cao hàng đầu phân khúc, Subaru Crosstrek cùng với "đàn anh" Subaru Forester bản nhập Thái thường xuyên được hãng triển khai ưu đãi với giá trị lớn, hoặc để tăng tính cạnh tranh, hoặc để "dọn kho" như trường hợp của Forester.

Trong tháng 11, khách Việt mua Subaru Crosstrek đang được ưu đãi 218-258 triệu đồng tùy phiên bản. Từ khoảng giá 1,098- 1,268 tỷ đồng , mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Nhật Bản hiện có thể mua ở giá từ 899 triệu đến 1,029 tỷ đồng .

Xe Toyota giảm lệ phí trước bạ

Trong tháng 11, Toyota tiếp tục triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe.

Riêng với Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross, chương trình ưu đãi bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm bảo hiểm vật chất một năm tùy dòng xe và phiên bản.

Bộ đôi SUV đô thị của Toyota nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Cụ thể, toàn bộ 2 phiên bản Toyota Yaris Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Giá trị khuyến mại quy đổi 42 triệu đồng cho bản thuần xăng và 48,5 triệu đồng cho bản HEV.

Chỉ Toyota Corolla Cross bản xăng được hưởng toàn bộ ưu đãi trên, giá trị quy đổi ở mức 51 triệu đồng. Phiên bản 1.8HEV của Toyota Corolla Cross chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 46 triệu đồng.

Năm nay, nhiều khả năng Toyota Yaris Cross sẽ trở thành chủ lực doanh số mới của hãng tại Việt Nam. Lượng tiêu thụ Yaris Cross hiện đạt 11.488 xe sau 10 tháng, còn doanh số lũy kế cùng kỳ của Toyota Vios đang ở mức 9.898 xe.

Mitsubishi Xforce - ưu đãi gần trọn phiên bản

Năm ngoái, Mitsubishi Xforce gây ấn tượng khi trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam, dù chỉ bắt đầu ghi nhận doanh số từ tháng 3.

Năm nay, Mitsubishi Xforce nhiều thời điểm bán kém hơn Toyota Yaris Cross và đến lúc này gần như đã nằm ngoài đường đua doanh số, dù là cái tên liên tục được hãng triển khai ưu đãi.

Gần như toàn bộ phiên bản Mitsubishi Xforce được khuyến mại trong tháng 11. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong tháng 11, gần như tất cả phiên bản Mitsubishi Xforce đang bán tại Việt Nam đều được hãng triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ. Chỉ duy nhất Xforce bản Exceed nằm ngoài đợt khuyến mại.

Mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được hãng dành cho Xforce các phiên bản GLX và Premium, giá trị quy đổi dao động 60-68 triệu đồng.

Phiên bản Ultimate của xe chỉ nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhưng tặng kèm phiếu nhiên liệu 15-20 triệu đồng tùy màu sắc ngoại thất. Tổng giá trị ưu đãi của Xforce Ultimate dao động 50-55 triệu đồng, giúp giá khởi điểm giảm về mức 654,5 triệu đồng.

Sau 10 tháng, doanh số Mitsubishi Xforce đạt 9.888 xe. Đỉnh doanh số xác lập ở tháng vừa rồi khi đã có 1.854 xe đến tay khách Việt.

Honda HR-V hỗ trợ phí trước bạ

Honda thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe tại Việt Nam và Honda HR-V cũng không phải ngoại lệ.

Trong tháng 11, cả 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Thái Lan đều được áp dụng chương trình khuyến mại, giảm 50-100% lệ phí trước bạ.

Honda HR-V cũng được áp dụng ưu đãi cho tất cả phiên bản. Ảnh: Phúc Hậu.

Các phiên bản L và e:HEV RS của Honda HR-V chỉ nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 37,5-43,5 triệu đồng, nhưng được tặng thêm gói bảo hiểm Honda một năm.

Riêng phiên bản G nhận mức hỗ trợ lệ phí trước bạ đến 100% trong tháng 11, tương đương giá trị khuyến mại quy đổi xấp xỉ 70 triệu đồng.

Sau 10 tháng, Honda HR-V bán được 4.625 xe tại Việt Nam, tạm thời là cái tên bán chạy thứ ba của hãng, sau Honda City (7.664 xe) và Honda CR-V (4.895 xe).