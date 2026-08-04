Không phải Indonesia, đây là nước tăng khách đến Việt Nam mạnh nhất

Philippines tăng 63,6% lượng khách đến Việt Nam trong 7 tháng, dẫn đầu Đông Nam Á, trong khi Campuchia, Singapore và Indonesia cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Nhóm khách Philippines lần đầu trải nghiệm kem 3D mô phỏng Nhà thờ Lớn Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Việt Nam đón gần 13,92 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Riêng tháng 7, lượng khách đạt gần 1,67 triệu lượt, tăng 6,6%. Với kết quả này, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kết quả trên đạt được trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và du lịch quốc tế đến Việt Nam đang trong giai đoạn thấp điểm.

Mức tăng trưởng hai con số được cho là có liên quan đến các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Campuchia Ấn Độ Nhật Bản Philippines Australia Lượt khách Lượt khách 3084435 2387215 863593 747309 617027 565385 553187 498152 416548 396648

Khách Trung Quốc "không hề bị lung lay"

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 2,4 triệu lượt khách.

Nga tiếp tục ghi nhận mức tăng cao khi đạt 864.000 lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hai lần so với năm 2019. Kết quả này giúp Nga duy trì vị trí thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam, đồng thời là thị trường lớn nhất của châu Âu.

Ngành du lịch đánh giá sự phục hồi của thị trường Nga gắn với việc khôi phục các đường bay trực tiếp, tăng tần suất khai thác và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của du khách Nga đến Việt Nam.

Du khách quốc tế ngồi xuồng tham quan cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Phương Lâm.

Về tốc độ tăng trưởng, châu Âu tiếp tục ghi nhận mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh Nga, một số thị trường khác cũng tăng như Ba Lan (51,3%), CH Czech (28,6%), Thụy Điển (24,7%) và Thụy Sĩ (21,7%).

Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam. Chính sách tạo thuận lợi cho nhập cảnh góp phần thúc đẩy lượng khách quốc tế từ các thị trường này. Trong khi đó, châu Âu là thị trường xa, có mức chi tiêu cao, nên tăng trưởng từ khu vực này được đánh giá có tác động đến giá trị của ngành du lịch.

Philippines tăng mạnh nhất Đông Nam Á

Trong nhóm thị trường Đông Nam Á, Philippines ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 416.548 lượt khách trong 7 tháng, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm trước.

Campuchia đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng với 565.385 lượt khách, tăng 40,8%. Tiếp theo là Singapore với 269.849 lượt, tăng 31%; Indonesia đạt 157.345 lượt, tăng 27,3% và Malaysia đạt 369.350 lượt, tăng 21,6%.

Các thị trường Đông Nam Á khác cũng ghi nhận biến động khác nhau. Thái Lan đạt 287.808 lượt khách, tăng 8,6%, trong khi Lào đạt 110.847 lượt, giảm 3,3%.

Khách Philippines khám phá Hà Nội, TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Xét về quy mô, Campuchia và Philippines là hai thị trường Đông Nam Á góp mặt trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng, lần lượt đạt khoảng 565.000 và 417.000 lượt.

Ngành du lịch đánh giá lợi thế về khoảng cách địa lý, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng và nhu cầu du lịch nội vùng gia tăng là những yếu tố hỗ trợ lượng khách từ châu Á.

Không chỉ Đông Nam Á, nhiều thị trường châu Á khác cũng tăng trưởng ấn tượng. Ấn Độ đạt 553.187 lượt khách, tăng 42,9%; Nhật Bản đạt 498.152 lượt, tăng 10,9% và Đài Loan đạt 747.309 lượt, tăng 1,4%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế từ cuối quý III và quý IV, cùng việc duy trì chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng khách quốc tế.

Phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) tấp nập khách quốc tế dịp cuối tuần. Ảnh: Quang Thông.