Praha - điểm khởi đầu vừa túi tiền cho giấc mơ châu Âu của người trẻ

Trong nhiều năm, châu Âu vẫn là hành trình "để dành" của không ít người trẻ Việt.

Khoảng cách địa lý, chi phí cao và những chặng bay kéo dài khiến nhiều người nghĩ rằng phải đợi đến khi có nhiều thời gian hoặc điều kiện tài chính vững vàng hơn mới có thể thực hiện giấc mơ khám phá châu Âu.

Tuy nhiên, khi Vietjet chuẩn bị khai thác đường bay Hà Nội - Praha từ tháng 10, thành phố được mệnh danh là "trái tim của châu Âu" đang trở thành lựa chọn được nhiều du khách trẻ đưa vào danh sách cho chuyến đi đầu tiên. Praha đủ cổ kính để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp châu Âu, nhưng cũng đủ "dễ chịu" về chi phí để chuyến đi đầu tiên trở nên khả thi hơn.

Đó cũng là lý do Cẩm Tú (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) quyết định chọn Praha thay vì những thành phố nổi tiếng khác. Ba ngày ở Praha không đủ để khám phá hết thành phố hơn một nghìn năm tuổi này, nhưng lại vừa đủ để cô hiểu vì sao nhiều người luôn muốn quay trở lại.

Ngày 1: Lạc bước vào “trái tim” Bohemia

Điểm dừng chân đầu tiên của Tú là quảng trường Old Town - nơi được xem là "trái tim" của Praha. Giữa những dãy nhà mang kiến trúc Gothic, Baroque và Romanesque, tiếng chuông từ đồng hồ Thiên văn vang lên mỗi giờ khiến quảng trường như chậm lại giữa dòng khách du lịch.

Điều khiến cô bất ngờ không chỉ là vẻ đẹp của thành phố mà còn là chi phí. Tại khu vực trung tâm, một bữa ăn địa phương với các món đặc trưng của Czech dao động 200.000-350.000 đồng - mức giá dễ chịu hơn khá nhiều so với những gì cô từng hình dung về chuyến du lịch châu Âu.

Rời quảng trường, Tú đi bộ qua Klementinum, ghé thăm thư viện Baroque nổi tiếng rồi băng qua cầu Charles. Trong ánh hoàng hôn, những mái ngói đỏ soi bóng xuống dòng sông Vltava, tạo khung cảnh mà cô gọi là "đẹp hơn cả những bức ảnh mình từng xem".

"Tôi đứng ở đó rất lâu, chỉ để ngắm mọi người đi qua. Tôi cảm giác như vừa bước vào chính những khung hình từng lưu trong Pinterest suốt nhiều năm", Tú nhớ lại.

Buổi tối, thay vì tiếp tục chạy theo lịch trình, cô chọn đi dọc bờ sông Vltava rồi ghé quán pub nhỏ địa phương để thưởng thức bia Czech cùng món chân giò heo quay nổi tiếng - trải nghiệm giản dị nhưng lại rất đặc trưng của người Czech.

Ngày 2: Cảm nhận Praha cổ kính và đậm chất điện ảnh

Nếu ngày đầu tiên là rung động nhẹ nhàng giữa khu phố cổ và dòng sông Vltava, ngày thứ hai lại cho Tú cảm giác như bước sâu hơn vào “linh hồn” của Praha. Cô bắt đầu buổi sáng bằng chuyến Tram số 22 chạy qua những con dốc quanh co để lên quần thể lâu đài cổ (Prague Castle) với chi phí không quá 100.000 đồng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thành phố hiện lên như bức tranh châu Âu cổ điển.

"Tôi thích cảm giác chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ cũng có thể bắt gặp góc rất đẹp. Praha không gây choáng ngợp, mà khiến tôi muốn đi chậm để ngắm thật kỹ," cô chia sẻ.

Cuối ngày, Tú làm theo lời gợi ý của người bạn từng sống ở châu Âu: Lên công viên Letná vào lúc hoàng hôn. Từ đây, toàn cảnh những cây cầu bắc qua sông Vltava hiện ra trong ánh chiều muộn. Không quá đông đúc như các điểm ngắm cảnh nổi tiếng, Letná mang đến một Praha rất khác - bình yên, nhẹ nhàng và đủ khiến bất kỳ ai cũng muốn nán lại thêm một chút.

Ngày 3: Khám phá “hidden gems” và lát cắt văn hóa Praha

Sau 2 ngày khám phá những biểu tượng nổi tiếng, Tú dành ngày cuối để trải nghiệm Praha theo cách chậm rãi hơn, như người bản địa. Cô bắt đầu ngày mới tại Café Louvre, quán cà phê lâu đời từng gắn với nhân vật nổi tiếng như nhà văn Franz Kafka hay nhà vật lý Albert Einstein.

Rời quán cà phê, cô ghé Dancing House - công trình kiến trúc hiện đại nổi bật giữa khung cảnh cổ kính, rồi tiếp tục đến pháo đài Vysehrad. Không quá đông khách như khu phố cổ, Vysehrad mang đến một hình ảnh Praha khác: Yên tĩnh hơn, nhiều cây xanh hơn và đủ cao để nhìn toàn cảnh thành phố. "Nếu có quay lại, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở những nơi như thế này”, nữ du khách nhớ lại.

Điều khiến Tú nhớ nhất sau 3 ngày không phải là công trình nổi tiếng hay một điểm check-in, mà là nhịp sống của Praha. Một thành phố đủ bình yên để du khách có thể thong thả đi bộ qua con phố nhỏ, ngồi hàng giờ trong quán cà phê hay dừng chân ở bất kỳ góc phố nào mà vẫn cảm nhận được nét rất riêng.

Cẩm nang "bỏ túi" cho người đi lần đầu

Với những ai lần đầu đến Praha, việc khám phá thành phố khá thuận tiện bởi phần lớn điểm tham quan nổi tiếng tập trung ở khu vực trung tâm. Đi bộ là cách lý tưởng để cảm nhận những con phố lát đá, quảng trường cổ và nhịp sống đặc trưng của thành phố. Với quãng đường xa hơn, hệ thống trạm và phương tiện công cộng là lựa chọn tiết kiệm, dễ sử dụng và kết nối thuận tiện giữa các điểm tham quan.

Về lưu trú, Praha có nhiều lựa chọn từ hostel đến boutique hotel ngay trung tâm với mức giá khoảng 800.000-1 triệu đồng/đêm, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày. Nhiều du khách chia sẻ kinh nghiệm là nên dành thời gian khám phá những con phố nhỏ nằm ngoài khu du lịch đông đúc. Không chỉ có mức giá hợp lý hơn, những quán ăn địa phương tại đây còn mang đến trải nghiệm chân thực và đậm bản sắc. Bên cạnh đó, du khách nên đổi tiền tại ngân hàng hoặc điểm giao dịch uy tín để tránh chênh lệch tỷ giá.

Nếu bạn có kế hoạch du lịch vào cuối năm, hành trình đến Praha cũng có thêm phương án đáng cân nhắc. Từ tháng 10, Vietjet dự kiến khai thác đường bay kết nối Hà Nội và Praha bằng tàu bay thân rộng Airbus A330, quá cảnh tại Almaty (Kazakhstan), với chuyến bay vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Chuyến đi khởi hành từ Nội Bài lúc 08:25 và đến Praha lúc 18:55 theo giờ địa phương.

Khung giờ hạ cánh vào buổi tối khá phù hợp với người lần đầu đến thành phố: Vừa đủ thời gian nhận phòng, dùng bữa nhẹ và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình khám phá vào sáng hôm sau. Ở chiều về, chuyến bay rời Praha lúc 20:55, nhờ đó du khách vẫn có thể tận dụng gần trọn ngày cuối để dạo phố, mua sắm hoặc trở lại nơi yêu thích, trước khi về đến Nội Bài lúc 16:20 ngày hôm sau.

Việc có thêm đường bay kết nối không chỉ mở rộng lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech, mà còn giúp Praha gần hơn với du khách Việt đang ấp ủ hành trình đầu tiên đến châu Âu.

Với Tú, hành trình 3 ngày trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Điều Tú mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là cảm giác gần gũi với một thành phố từng nghĩ rất xa xôi.

Nhiều người vẫn mặc định rằng chuyến đi đầu tiên đến châu Âu phải là Paris, Rome hay London. Nhưng với Tú, Praha lại là lựa chọn khiến cô không hề tiếc nuối. Thành phố không chinh phục du khách bằng sự hào nhoáng hay điểm check-in nổi tiếng, mà bằng nhịp sống chậm rãi, vẻ đẹp cổ kính và cảm giác đủ gần gũi để bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng theo cách riêng.