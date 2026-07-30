Checklist điều du khách nên biết khi du lịch quốc đảo Sri Lanka

Nằm ở khu vực Nam Á, Sri Lanka có lãnh thổ hình giọt nước, nên được ví như “viên ngọc Ấn Độ Dương”. Nhiều tín đồ du lịch say đắm quốc đảo nhờ cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, những bãi biển trải dài cát mịn cùng ẩm thực hấp dẫn. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá hành trình văn hóa - lịch sử khi Sri Lanka sở hữu nhiều địa danh được công nhận “Di sản thế giới”. Nổi bật là thị trấn cổ Galle, đền thờ động Dambulla hay thành phố Kandy… đều tạo sức hút riêng cho quốc đảo Nam Á.

Vietjet chính thức mở bán vé đến Sri Lanka cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 18/8. Dù ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng hay bất kỳ nơi nào, bạn đều có thể dễ dàng đến Sri Lanka với mạng bay kết nối của Vietjet. Chỉ cần nối chuyến thuận tiện qua TP.HCM, hành trình sẽ tiếp tục đến Colombo trên đường bay khai thác với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Với lịch bay buổi tối, du khách sẽ đến nơi trong ngày và có thể bắt đầu khám phá "hòn ngọc Ấn Độ Dương" ngay từ sáng hôm sau.

Từ những chuyến tàu xuyên đồi chè đến bãi biển ngập nắng, hầu hết trải nghiệm của du khách ở Sri Lanka đều sử dụng đồng rupee Sri Lanka (LKR). Chuẩn bị sẵn một ít tiền mặt LKR sẽ giúp chuyến đi của bạn thuận tiện hơn.

Dù Sri Jayewardenepura Kotte là thủ đô hành chính, Colombo vẫn giữ vai trò trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch sôi động bậc nhất Sri Lanka. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của nhiều du khách quốc tế, nổi bật với sự giao thoa giữa kiến trúc thuộc địa, văn hóa bản địa và nhịp sống hiện đại. Bạn đừng quên ghé thăm nhà thờ Hồi giáo Đỏ Jami Ul-Alfar, quảng trường Độc lập hay khu chợ Pettah để cảm nhận trọn vẹn sức sống của thành phố.

Trải nghiệm “có 1-0-2” khi đến Sri Lanka là đi chuyến tàu Kandy - Ella, được mệnh danh một trong những tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới. Chuyến tàu sẽ đưa du khách “lạc” vào đồi chè xanh mướt, thung lũng mờ sương và rừng nguyên sinh hùng vĩ. Với khoảng 7-8 tiếng di chuyển, bạn có đủ thời gian “sống ảo” khi đi qua đồi chè xanh tươi. Bên cạnh đó, khách quốc tế cũng có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bản địa, khi chuyến tàu này đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân quốc đảo.

Khi đến thị trấn miền núi Ella, du khách nên dành thời gian ghé thăm cầu Nine Arch (cầu Chín Vòm) - điểm check-in nổi tiếng với 9 vòm đá hình bán nguyệt, vắt ngang thung lũng bên dưới trồng toàn cây chè xanh ngút ngàn. Cầu Nine Arch sẽ “chiêu đãi” bạn bằng công trình mang đậm tính di sản, cũng như khung cảnh tuyệt đẹp khi chuyến tàu hỏa chạy ngang qua.

Tên gọi của pháo đài Sigiriya bắt nguồn từ Sihagri - trong tiếng địa phương có nghĩa là “sư tử đá”. Lối vào cổng chính của pháo đài Sigiriya được thiết kế tựa hình dáng của sư tử đá khổng lồ, phần chân của sư tử đá vẫn tồn tại đến ngày nay. Trên đỉnh núi cao gần 200 m, bạn có thể ghé thăm tàn tích cung điện hoàng gia, với tầm nhìn bao quát cả vùng đồng bằng, cùng hệ thống vườn nước cổ xưa vẫn hoạt động đến tận ngày nay. Mang đậm ý nghĩa lịch sử và văn hóa, pháo đài Sigiriya được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1982 và trở thành một trong những điểm đến không nên bỏ lỡ khi khám phá Sri Lanka.

Cơm cà ri, hoppers và kottu roti đều là loạt món ngon nên thử khi đến Sri Lanka. Do chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Ấn Độ, người dân Sri Lanka ưa chuộng cơm cà ri trong bữa ăn hàng ngày, với đa dạng loại cà ri từ cá, thịt đến rau củ mang hương vị đậm đà, cay nồng đặc trưng. Kottu roti - món ăn nhìn giống cơm rang nhưng được làm từ bánh mì dẹt (bánh roti) cũng là món ăn đường phố nổi bật, thường được chế biến trước mắt thực khách, kèm theo âm thanh dao chặt rộn ràng vang đặc trưng. Bạn đừng bỏ qua bữa sáng với bánh Hoppers làm từ bột gạo lên men và nước cốt dừa, ăn kèm trứng ốp hoặc mật dừa, mang lại trải nghiệm ẩm thực dân dã nhưng khó quên.

Quốc đảo Sri Lanka dần trở thành điểm đến nổi bật ở Nam Á, phù hợp với những tín đồ yêu thích thiên nhiên hoang sơ hay muốn trải nghiệm vùng đất mang đậm giá trị văn hóa và tâm linh.

Nếu có kế hoạch du lịch Sri Lanka, du khách nên chủ động đặt vé máy bay và khách sạn sớm để có mức giá tốt nhất. Nổi bật trong số đó, Vietjet khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Colombo, giúp hành trình khám phá của du khách Việt trở nên thuận tiện hơn. Bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách săn vé máy bay 0 đồng trong khung giờ 12h-14h mỗi ngày của Vietjet (tùy điều kiện và số lượng vé của chương trình ưu đãi).

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