80% khách Việt đến Nhật Bản là người đi lần đầu

Theo JNTO, khoảng 80% khách Việt đến Nhật Bản lần đầu, trong khi chi tiêu năm 2025 tăng lên 204 tỷ yen, cho thấy dư địa lớn để mở rộng thị trường hai chiều.

Cửa hàng tiện lợi Lawson với tầm nhìn núi Phú Sĩ ở hậu cảnh là điểm check-in hot với du khách tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Ảnh: Vinny Anugraha/Pexels.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 814.000 lượt khách Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đạt hơn 441.000 lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, năm 2025 có gần 679.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, vượt mục tiêu phía Nhật Bản đặt ra. Trong nửa đầu năm 2026, lượng khách Việt sang Nhật đạt 396.000 lượt. Việt Nam hiện là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 tại Đông Nam Á.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết mạng lưới hàng không đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy giao lưu du lịch. Thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam đã tăng tần suất trên một số đường bay giữa hai nước và mở thêm đường bay mới.

"Từ đó, hai nước đặt mục tiêu nâng lượng khách trao đổi hai chiều lên 2 triệu lượt", Đại sứ Ito Naoki nói.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT NAM ĐI NHẬT BẢN TỪ NĂM 2019-2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 495000 0 0 284000 536000 620000 679000

80% khách Việt đến Nhật Bản là lần đầu

Theo bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, lượng khách Việt đến Nhật Bản tiếp tục tăng. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka, du khách ngày càng quan tâm những địa điểm mới, sản phẩm mang đặc trưng địa phương và phù hợp với sở thích cá nhân.

Nhật Bản có nhiều lựa chọn về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, lịch sử và lối sống giữa các vùng miền. Theo đại diện JNTO, sự đa dạng này tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng khác nhau của khách Việt, kể cả những người đã nhiều lần đến Nhật.

Cùng với lượng khách tăng, mức chi tiêu của du khách Việt cũng không ngừng cải thiện. Năm 2025, tổng chi tiêu của khách Việt đạt 204 tỷ yen, xếp thứ 11 trong số các thị trường quốc tế, tăng đáng kể so với 136,4 tỷ yen của năm 2024. Mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm chức năng và đồng hồ vẫn là những nhóm hàng được người Việt yêu thích khi đến Nhật.

Khách Việt du lịch tỉnh Okinawa, Nhật Bản, tháng 5/2024. Ảnh: Khánh Giao.

Tuy nhiên, JNTO cho rằng những con số trên vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo thống kê của đơn vị này, năm 2024, chỉ khoảng 31,09% khách Việt đến Nhật với mục đích du lịch, trong khi phần lớn còn lại là công tác, học tập, thăm thân hoặc các mục đích khác.

Theo bà Matsumoto Fumi, khoảng 80% du khách Việt đến Nhật Bản là những người đi lần đầu nên thường lựa chọn các điểm đến tiêu biểu của nước này. Trong khi đó, Nhật Bản còn nhiều địa phương hấp dẫn khác nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

"Vấn đề không nằm ở sức hút của những nơi này, mà ở chỗ chúng vẫn chưa được biết đến rộng rãi", bà nói, kỳ vọng hoạt động kết nối giúp các doanh nghiệp tìm kiếm ý tưởng, xây dựng sản phẩm mới và mở rộng quan hệ hợp tác, qua đó đưa khách Việt đến nhiều địa phương, khu vực hơn tại Nhật Bản.

Du khách Việt đến Nhật Bản đầu tháng 4. Ảnh: Cao Thiên Kim.

Mở rộng dòng khách

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định đà tăng trưởng tích cực của lượng khách hai chiều cho thấy dư địa hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản còn lớn. Ông tin tưởng với những kết quả hiện nay, mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách trao đổi hai chiều giữa hai nước sẽ từng bước được hiện thực hóa.

Theo Phó Cục trưởng, hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản những năm qua được triển khai thông qua các cơ chế hợp tác, biên bản ghi nhớ, chương trình xúc tiến chung và hoạt động đào tạo nhân lực. Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững.

Du khách Nhật Bản khám phá Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ảnh: Thế Bằng, Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, duy trì, mở rộng các đường bay trực tiếp giữa các thành phố của hai nước cùng những chính sách thuận lợi về thị thực (visa) đã tạo điều kiện cho giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư.

"Thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp các đối tác Nhật Bản trong xúc tiến du lịch, nghiên cứu thị trường, chuyển đổi số, khuyến khích mở thêm đường bay và quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của hai nước trên các nền tảng truyền thông", ông Siêu nói.

Những ngôi đền cổ ở Shimane, Nhật Bản Shimane được biết đến là vùng đất của thần thoại Nhật Bản với đền Izumo Taisha, một trong những ngôi đền Thần đạo lâu đời và linh thiêng nhất cả nước.