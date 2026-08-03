Đang đắp cát ở Jeju, du khách bất ngờ lên sóng truyền hình Hàn Quốc

Đang thư thả đắp cát, tận hưởng gió biển giữa ngày nắng hơn 33 độ C ở Jeju (Hàn Quốc), nữ du khách Jo Hun-hwa bất ngờ được phóng viên hỏi chuyện về kỳ nghỉ hè.

Nữ du khách đắp cát trên bãi biển Jeju (Hàn Quốc) để tránh nóng. Ảnh: YTN News.

Tại bãi biển Iho Tewoo ở Jeju, nữ du khách Jo Hun-hwa, đến từ Namwon, tỉnh Jeonbuk, thong thả đắp cát, tận hưởng gió biển trong một ngày nắng gắt. Đang thư giãn, cô bất ngờ được phóng viên kênh truyền hình YTN News của Hàn Quốc phỏng vấn.

"Ở gần nhà tôi không có biển nên đã đến tận Jeju. Gió biển rất dễ chịu, thời tiết cũng đẹp, tôi rất thích và muốn quay lại", Jo Hun-hwa nói.

Thời điểm phóng sự ghi hình (ngày 2/8), nhiệt độ tại Jeju đã vượt 30 độ C từ 8h và tăng lên trên 33 độ C trong ngày. Nắng mùa hè gay gắt khiến nhiều người tìm đến biển để ngâm mình, ngâm chân hoặc nghỉ ngơi trên bãi cát.

Ngay từ buổi sáng, các gia đình đã đưa trẻ nhỏ tới bãi biển vui chơi. Trên bờ, một số du khách nằm nghỉ dưới nắng, trong khi nhiều người xuống nước để giải nhiệt. Lượng khách dự kiến tiếp tục tăng khi Hàn Quốc bước vào cao điểm kỳ nghỉ hè.

Một du khách khác, Hong Jin-hyeok, sống tại Yeondong, thành phố Jeju, cho biết chuyến đi mang lại cho anh nhiều niềm vui. "Bây giờ rất vui, tôi muốn chơi phao thêm một lần nữa. Tôi muốn vui chơi như thế này mỗi ngày", anh nói.

Người dân và du khách giải nhiệt tại khu vực suối Woldaecheon, phường Oedo, thành phố Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Không chỉ Jeju, nhiều khu vực ở đất liền Hàn Quốc cũng đông khách khi nắng nóng kéo dài. Tại thung lũng Uniram Baniram ở Jinan, tỉnh Jeonbuk, du khách tìm đến con suối giữa núi để ngâm mình, bơi lội và quan sát những đàn cá nhỏ.

Tên Uniram Baniram được đặt theo đặc điểm địa hình nhiều mây và núi cao. Do thời tiết khô hạn, mực nước trong suối thời điểm này thấp hơn, nhưng vẫn đủ để du khách xuống nước giải nhiệt.

Hong San, đến từ Wanju, tỉnh Jeonbuk, cho biết điều thú vị là vừa bơi vừa ngắm cá. Những hình ảnh ghi lại tại đây cũng mang đến cho anh trải nghiệm khác biệt so với các điểm vui chơi dưới nước thông thường.

Ngay cạnh con suối là khu vui chơi dưới nước được chỉnh trang, thu hút các gia đình có trẻ nhỏ. Những trò chơi như cầu trượt giúp trẻ vận động và giải nhiệt mà không cần đi xa đến các khu vực suối tự nhiên.

Một người đi bộ che ô tại quảng trường trước ga Dongdaegu, thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc, hôm 31/7, trong bối cảnh cảnh báo nắng nóng vẫn được duy trì tại khu vực. Ảnh: Yonhap.

Theo phóng sự của YTN, giai đoạn cao điểm nhất của kỳ nghỉ hè tại Hàn Quốc năm nay kéo dài đến ngày 10/8, với lượng người di chuyển trung bình ước tính 6,14 triệu người mỗi ngày.

Trong những ngày nắng nóng, biển, suối và các khu vui chơi dưới nước được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo nghỉ ngơi thường xuyên dưới bóng râm, bổ sung đủ nước và tránh ở ngoài nắng quá lâu.

Du khách nên chọn khu vực có nhân viên cứu hộ, tránh vùng nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Đặc biệt, không nên xuống biển hoặc sông, suối sau khi uống rượu bia.