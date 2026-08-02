Hòn đảo bùng nổ du lịch nhờ bom tấn 'The Odyssey'

Hòn đảo Favignana, nơi được chọn làm bối cảnh Ithaca trong bom tấn "The Odyssey", được kỳ vọng thu hút lượng lớn du khách quốc tế và tạo doanh thu du lịch hơn 500 triệu USD.

Diễn viên Anne Hathaway (trái) và Tom Holland trên phim trường ở đảo Favignana, ngoài khơi đảo Sicily, Italy. Ảnh: Universal.

The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang tạo hiệu ứng đáng kể với nền du lịch Sicily (Italy) sau khi một phần bộ phim được quay tại đảo Favignana. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Egadi, ngoài khơi phía Tây Sicily.

Tại đây, Nolan cùng nhà thiết kế bối cảnh Ruth De Jong tìm thấy địa điểm phù hợp để tái hiện cung điện Ithaca. Đó là lâu đài Castello di Santa Caterina có từ thế kỷ XV, nằm trên đỉnh núi Monte Santa Caterina, với tầm nhìn ra vùng nông thôn và Địa Trung Hải.

Nhà thiết kế Ruth De Jong cho biết địa hình tại đây phù hợp với bộ phim bởi từ nhiều vị trí có thể nhìn thấy biển, đồng thời tàu thuyền phục vụ quay phim có thể dễ dàng cập bờ.

Do không có đường dành cho phương tiện cơ giới, ê-kíp phải di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường. Họ đã dành nhiều tháng tìm kiếm những địa điểm khác thuận lợi hơn về mặt hậu cần, nhưng lại quay trở lại Favignana vì cho rằng hòn đảo mang đến hình ảnh phù hợp nhất với Ithaca.

Ngoài ra, Nolan còn thực hiện một số cảnh quay tại các vịnh nhỏ, bãi biển quanh đảo và đảo Preveto gần đó.

Lâu đài Castello di Santa Caterina nhìn từ chân núi Monte Santa Caterina. Ảnh: LightRocket.

Ngay sau khi trailer The Odyssey được phát hành vào tháng 5, khoảng hai tháng trước khi phim ra rạp, Favignana bắt đầu được quảng bá mạnh như một điểm đến gắn với bộ phim. Một số cơ sở lưu trú trên Airbnb cũng giới thiệu vị trí thuận tiện để du khách khám phá những nơi truyền cảm hứng cho bối cảnh phim.

Nicola Tarantino, người đứng đầu Ủy ban Điện ảnh Sicily, dự báo lượng khách quốc tế đến đảo sẽ tăng đáng kể, đặc biệt từ Mỹ. Ông cho biết hiệu ứng tương tự từng xảy ra với thị trấn nghỉ dưỡng Taormina, nơi mùa 2 của series The White Lotus được quay năm 2022.

Theo các ước tính được nhật báo La Repubblica dẫn lại, The Odyssey được dự báo mang lại cho Favignana khoảng 287 triệu USD trong 3 năm tới và hơn 500 triệu USD về dài hạn.

Ảnh chụp một cơ sở lưu trú tại Favignana được đăng trên Airbnb. Ảnh: Noesis.

Thông qua góc nhìn của đạo diễn, những địa danh trong phim được đưa vào trí tưởng tượng của hàng triệu khán giả trên thế giới, đồng thời tạo thêm giá trị cho cảnh quan và di sản văn hóa độc đáo của đảo.

Massimo Proietti, Tổng giám đốc Universal Pictures International tại Italy, nhận định The Odyssey là một bộ phim đặc biệt bởi câu chuyện của tác phẩm đã trở thành một phần trong đời sống và văn hóa Italy, dù nhiều người có thể không nhận ra điều đó.

Từ một tác phẩm điện ảnh, The Odyssey đang dần trở thành động lực mới cho kinh tế và du lịch Sicily, tạp chí Variety nhận định.

Lấy cảm hứng từ sử thi cùng tên của Homer, dự án điện ảnh The Odyssey do Christopher Nolan đạo diễn kể về hành trình 10 năm của vua Odysseus trên đường trở về vương quốc Ithaca sau chiến tranh thành Troy. Bom tấn lập kỷ lục doanh thu chiếu sớm tại Bắc Mỹ, được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá tích cực.