Không dừng xe, đứng giữa đường check-in cánh đồng điện gió ở Quảng Trị

Cánh đồng điện gió ở xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) gần đây thu hút du khách tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, một số người dừng xe, đứng giữa lòng đường check-in tiềm ẩn nguy hiểm.

Cánh đồng điện gió ở xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) thu hút người dân và du khách tham quan, check-in.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, Công an xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) ghi nhận nhiều trường hợp ôtô du lịch dừng, đỗ dọc tuyến đường cánh đồng điện gió để tham quan, chụp ảnh. Một số người đứng, đi bộ hoặc tụ tập dưới lòng đường để check-in, quay phim, livestream (phát trực tiếp).

Đây là tuyến có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có những xe di chuyển với tốc độ cao. Theo cơ quan chức năng, việc dừng, đỗ hoặc đứng dưới lòng đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công an xã Cam Hồng khuyến cáo du khách không dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy hoặc tại những vị trí có thể gây cản trở giao thông để chụp ảnh, tham quan. Việc dừng xe nên thực hiện tại những nơi được phép, đồng thời tránh đứng, đi bộ hoặc tụ tập dưới lòng đường để chụp ảnh, quay phim, livestream.

Công an xã Cam Hồng nhắc nhở du khách không đứng giữa đường chụp ảnh với cánh đồng điện gió.

Du khách cũng cần chú ý hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi tham quan khu vực này.

Theo quy định, hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông hoặc đi bộ trên phần đường xe chạy không đúng quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Cam Hồng cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng để phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì nhu cầu chụp ảnh, check-in mà dừng, đỗ hoặc đứng giữa lòng đường, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Cánh đồng điện gió ở xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) thu hút người dân và du khách tham quan, check-in.

Cánh đồng điện gió kéo dài từ xã Ninh Châu đến xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị, gần đây thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Với 60 tua-bin, mỗi tua-bin cao 145 m, đường kính cánh quạt 150 m, nơi đây tạo điểm nhấn giữa những đồi cát trắng rộng lớn.

Những trụ turbine khổng lồ nối tiếp nhau dọc tuyến đường tránh lũ Quốc lộ 1A tạo nên khung cảnh đặc trưng, dễ gây chú ý với du khách khi đi qua khu vực này. Cùng hệ thống tua-bin là khoảng 55 km đường giao thông nội bộ nối các trụ, vừa phục vụ vận hành vừa tạo thuận lợi cho du khách di chuyển, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Bình minh và hoàng hôn là thời điểm được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh. Khi ánh nắng phủ trên những đồi cát, các tua-bin khổng lồ nổi bật giữa không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh ấn tượng.