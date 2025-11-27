Khởi My sau 8 năm cưới

Giọng ca "Vì sao" được người hâm mộ gửi thư tay, chúc mừng cô và Kevin Khánh nhân dịp kỷ niệm 8 năm cưới. Họ cũng bày tỏ chờ đợi Khởi My trở lại sân khấu.

Ngày 27/11, Khởi My gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân với gần 2 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ khoe những bức thư tay của người hâm mộ gửi tặng vợ chồng cô nhân dịp kỷ niệm 8 năm về chung một nhà. "Cảm ơn anh em thật nhiều", giọng ca Vì sao tri ân fan.

Khởi My thời gian qua không có nhiều hoạt động âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Trong thư, người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi hôn nhân của Khởi My và Kevin Khánh êm ấm, hạnh phúc suốt khoảng thời gian qua. Nhiều người cho biết nữ ca sĩ và ông xã đã truyền cảm hứng cho họ trong cuộc sống, công việc. Ngoài ra, fan cũng lo lắng khi thời gian qua Khởi My sống im hơi lặng tiếng, có rất ít hoạt động nghệ thuật. Họ bày tỏ mong muốn cô sớm trở lại với sân khấu.

"Nếu cuộc sống hiện tại khiến anh chị cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc, thì tụi em sẽ luôn ủng hộ. Nhưng nếu một ngày nào đó, Khánh, My quay lại sân khấu, chắc chắn tụi em sẽ là những người đầu tiên chờ đón", một fan chia sẻ.

Một người hâm mộ khác viết: "Hiện tại anh chị không xuất hiện nhiều trước công chúng, lui về vun vén cho gia đình nhỏ của mình, khiến em và mọi người nhớ hai người lắm. Em biết cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, nhưng hy vọng hai anh chị luôn yêu thương nhau, bên cạnh nhau và hạnh phúc mãi như thế".

Những năm gần đây, Khởi My rất im ắng, hầu như không có hoạt động âm nhạc mới. Cô thỉnh thoảng đi diễn và livestream chơi game hoặc giao lưu với người hâm mộ. Các dự án âm nhạc được cô tung ra bất ngờ, không hề quảng bá. Khởi My cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống hàng ngày qua mạng xã hội.

Khởi My và Kelvin Khánh quen nhau khi đóng chung MV Gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm nhưng đều phủ nhận. Nhiều lần được hỏi về mối quan hệ với đối phương, Khởi My và Kelvin Khánh đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tới 2017, hai người bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua livestream trên trang cá nhân.