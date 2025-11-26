Kim Soo Hyun chưa hết lao đao

Mẹ của Kim Sae Ron tiếp tục tố Kim Soo Hyun lấp liếm sự thật. Kèm theo đó, gia đình cố diễn viên tung thêm bằng chứng về việc Kim Soo Hyun hẹn hò con gái họ khi chưa trưởng thành.

Theo tờ Chosun, mẹ của cố diễn viên Kim Sae Ron tiếp tục gây xôn xao khi lên tiếng khẳng định Kim Soo Hyun đã hẹn hò con gái mình khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Kèm theo đó, mẹ của Sae Ron còn công bố thêm một số ghi chú và bản ghi âm làm bằng chứng.

“Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi đã lấy hết can đảm để viết những điều này. Cơ quan điều tra đã khuyến nghị các bên liên quan hạn chế tiếp xúc với truyền thông, và chúng tôi đã tuân thủ. Nhưng gần đây, phía luật sư của Kim Soo Hyun liên tục đăng tải nội dung trên kênh YouTube cá nhân, dùng những lời nói dối để kích động dư luận", mẹ của Sae Ron chia sẻ.

Bà nói thêm: “Tôi lo rằng những lời nói dối từ phía họ sẽ khiến sự thật có thể bị vùi lấp. Phía Kim Soo Hyun đến nay vẫn tạo ra luận điệu rằng tất cả bằng chứng của chúng tôi đều là dàn dựng, và phủ nhận hoàn toàn việc từng hẹn hò với Sae Ron khi con bé còn ở tuổi vị thành niên".

Lùm xùm đấu tố giữa Kim Soo Hyun và gia đình Sae Ron đã kéo dài suốt nhiều tháng.

Mẹ của Kim Sae Ron cho biết có lời khai cụ thể từ nhiều người quen, khẳng định Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Phía gia đình cố diễn viên cũng công bố bản ghi chú trên thiết bị điện tử của Kim Soo Hyun được trích xuất bằng pháp y số hóa, được viết ngày 28/9/2017, trước khi nam diễn viên nhập ngũ.

Trong đó có những câu như: “Nếu anh nói rằng anh muốn dành mọi ngày còn lại với em thì có được không?”, “Không phải vì anh sắp nhập ngũ nên mới nói vậy”, “Chúng ta có nhiều điều phải vượt qua, điều dễ thấy nhất chính là anh”, “Nếu anh thật sự có ý định gặp lại em, thì em có thể đợi anh. Không hẳn là đợi, mà là em vẫn có thể tiếp tục thích anh'...

Mẹ của Sae Ron cũng cho biết trước cuộc hẹn ngày 12/4/2018, Kim Soo Hyun từng nhắn cho con gái bà những câu như “Anh muốn gặp em ngay lập tức” hay “Anh đang cởi hết quần áo”, và khẳng định giữa hai người có mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, trong cuộc họp báo tháng 3 vừa qua, Kim Soo Hyun bật khóc chia sẻ: “Tôi chưa từng hẹn hò với cô ấy khi cô ấy còn ở tuổi vị thành niên. Việc gia đình Sae Ron cho rằng sự thờ ơ của tôi và sự ép buộc từ công ty quản lý khiến cô ấy đưa ra lựa chọn bi kịch cũng không phải sự thật”. Tài tử cũng đặt nghi vấn về việc gia đình Sae Ron công bố tin nhắn KakaoTalk năm 2016 và 2018, cho rằng chúng đã bị chỉnh sửa.

Phía Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện gia đình Sae Ron và những người liên quan, bao gồm cả người điều hành kênh YouTube GaSeYeon, về tội phỉ báng và nhiều cáo buộc khác, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 12 tỷ won.