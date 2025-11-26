Con gái Thành Long sống cô độc?

Sau thời gian kín tiếng, Ngô Trác Lâm bị bắt gặp bán áo thủ công tại khu vực Hong Kong và Macau, không có bạn gái bên cạnh.

Theo China Times, Ngô Trác Lâm những năm gần đây đã cắt đứt quan hệ với mẹ là Ngô Ỷ Lợi. Sau khi công khai đồng tính, con gái Thành Long đăng ký kết hôn tại Canada với Andi - bạn đời hơn cô 12 tuổi. Đến năm 2020, từng xuất hiện tin đồn cặp đôi rạn nứt, nhưng cả hai đều không lên tiếng.

Gần đây, người dùng mạng xã hội Xiaohongshu phát hiện Ngô Trác Lâm xuất hiện cô độc tại Hong Kong và Macau, bán những chiếc áo thủ công do chính tay cô vẽ họa tiết. Hình ảnh Ngô Trác Lâm tự lực mưu sinh lập tức thu hút chú ý và kéo theo nhiều bàn luận. Dân mạng cho rằng con gái của Thành Long đã chia tay, hiện sống độc thân.

Ngô Trác Lâm (bên trái) và bạn gái được cho là đã đổ vỡ. Ảnh: IGNV.

Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, Ngô Trác Lâm từng bị bắt gặp xếp hàng nhận thực phẩm hỗ trợ tại Toronto, cho thấy tình hình tài chính khó khăn. Theo tờ QQ, cái tên Ngô Trác Lâm khi đó đã nằm trên sổ đăng ký của trung tâm tiếp nhận người vô gia cư ở Bắc Mỹ được hơn 400 ngày.

Cô được cho là sang Canada theo điều khoản tị nạn dành cho cộng đồng LGBTQ+ của Cục Di trú Canada. Cô cũng chủ động từ bỏ họ của gia đình, cắt đứt liên hệ với mẹ. Ngô Trác Lâm khai thông tin cá nhân: “Mẹ ngược đãi tôi, cha tôi không chịu thừa nhận, và người bạn gái đồng tính của tôi cũng bỏ rơi tôi”.

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là con chung của Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Tuy nhiên, Thành Long không nhận cô là con ruột, trong khi lại nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh ăn chơi trác táng. Điều này khiến nam diễn viên bị nhiều khán giả chỉ trích.