Quyền lực của ông trùm giải trí Malaysia vừa tử vong tại Thái Lan

Paul Wong qua đời hôm 22/11 trong một vụ tai nạn ô tô tại Thái Lan. Sự ra đi đột ngột của ông trùm giải trí được cho là mất mát lớn với ngành công nghiệp giải trí xứ sở dầu cọ.

Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin Paul Wong (Huỳnh Quán Trung), người sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành đế chế giải trí Mega Star Arena, đã tử vong trong một vụ tai nạn ô tô tại Thái Lan vào ngày 22/11.

Thông tin ông trùm giải trí đột ngột qua đời ở tuổi 56 gây xôn xao dư luận. Dân mạng bày tỏ tiếc thương, gọi sự ra đi của Paul Wong là nỗi mất mát rất lớn của ngành giải trí xứ sở dầu cọ.

Vị thế 'trùm giải trí'

Theo tờ The Rakyat Post, Paul Wong được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng, góp phần định hình ngành công nghiệp giải trí của Malaysia trong nhiều thập kỷ.

Sự thành công của ngôi sao sinh năm 1969 gắn liền với âm nhạc. Trước khi trở nên nổi tiếng với vai trò tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện giải trí tầm cỡ, ông từng là một nghệ sĩ piano tài năng thời trẻ. Nền tảng kiến thức cùng niềm đam mê với âm nhạc đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp Paul Wong sau này.

Truyền thông Malaysia tôn vinh Wong ngoài vai trò nhà đầu tư, tổ chức sự kiện, còn tích cực hỗ trợ nhiều nghệ sĩ và công ty giải trí tại xứ sở dầu cọ. Đế chế giải trí do ông xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức nhiều buổi hòa nhạc, lễ trao giải và sự kiện thương hiệu uy tín, nhận được sự tôn trọng, kính nể rất lớn của người trong ngành.

Đế chế giải trí của Paul Wong có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Malaysia.

Đỉnh cao sự nghiệp của Paul Wong cũng trùng với thời kỳ ngành giải trí Malaysia phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn. Ngôi sao 56 tuổi có nhiều chiến dịch đưa dàn nghệ sĩ quốc tế đến Malaysia, song song đó tạo sân chơi cho các tài năng tại địa phương có cơ hội tiếp cận khán giả đại chúng.

Mega Star Arena tại Sungei Wang Plaza, do Wong thành lập, trở thành một địa điểm biểu tượng ở Kuala Lumpur, tổ chức nhiều buổi hòa nhạc, lễ trao giải và sự kiện thương hiệu, thu hút đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước tới biểu diễn. Các chuyên gia truyền thông nhận xét Wong rất "mát tay" trong việc vừa hỗ trợ nghệ sĩ phát triển trên con đường nghệ thuật, vừa đảm bảo tính khả thi thương mại cho các dự án - điều rất khó cân bằng trong giới giải trí.

“Không có Paul Wong, ngành giải trí Malaysia sẽ không thể được như ngày nay. Ông đã mang đến cho rất nhiều người sân khấu, cơ hội và định hướng sự nghiệp”, dân mạng bày tỏ sự kính trọng trước tầm ảnh hưởng của ông trùm giải trí Malaysia.

Cái chết đột ngột gây xót xa

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, Paul Wong cũng có nhiều thú vui và nổi tiếng với đam mê tốc độ. Gia đình cho biết ông là một tay đua yêu thích xe phân khối lớn, ưa mạo hiểm và thường xuyên thực hiện các chuyến đi phượt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Wong từng một mình thực hiện chuyến đi mô tô từ Kuala Lumpur tới London, khám phá hàng loạt địa điểm từ Malaysia cho đến Mông Cổ và nhiều nơi khác. Trên mạng xã hội, ông trùm giải trí không ngần ngại lan tỏa niềm đam mê khám phá và chia sẻ những trải nghiệm du lịch vòng quanh thế giới.

Paul Wong thường xuyên chia sẻ về những chuyến "du lịch bụi" tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Ít ai ngờ, chuyến đi tới Thái Lan lại là điểm dừng chân cuối cùng của trùm giải trí Malaysia. Gia đình Wong đăng tải cáo phó cho hay ông qua đời trong một vụ tai nạn ô tô ngày 22/11. Chi tiết về vụ tai nạn không được tiết lộ. Lễ tưởng niệm ông dự kiến ​​kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 26/11 tại Trung tâm Tưởng niệm Nirvana. Lễ tang ông trùm giải trí sẽ được tổ chức vào ngày 29/11.

Paul Wong ra đi, để lại Paul Wong để lại vợ là Fanny Chia, và bốn người con: Billy, Jacky, Monique và Eason. Chia sẻ với truyền thông, đại diện gia đình cho biết Paul Wong không chỉ là nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngành giải trí xứ sở dầu cọ, mà còn là một người chồng, người cha hiền từ, sống tình cảm, tận tâm với gia đình.

"Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho ngành giải trí và là nỗi đau sâu sắc trong lòng chúng tôi. Sức hút, tài lãnh đạo và niềm đam mê của ông đã để lại một di sản bền vững... Paul đã sống một cuộc đời trọn vẹn, với lòng tốt, sức mạnh và sự kiên trì", gia đình chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng bày tỏ xót xa, tưởng niệm Paul Wong. Đài truyền hình địa phương 8TV cùng hàng loạt đơn vị khác cũng đồng loạt chia sẻ bài viết tưởng niệm, chia buồn với gia đình ông trùm giải trí.