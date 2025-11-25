Ông trùm giải trí Malaysia tử vong tại Thái Lan

Paul Wong qua đời ở tuổi 56 khi vì gặp tai nạn giao thông tại Thái Lan. Sự ra đi đột ngột của ông trùm giải trí gây xôn xao dư luận xứ sở dầu cọ.

Theo tờ The Star, Paul Wong (Huỳnh Quán Trung), người sáng lập đế chế giải trí Mega Star Arena, đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô tại Thái Lan vào ngày 22/11.

Gia đình Wong đăng tải cáo phó trên tài khoản Facebook chính thức của ông: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng Paul Wong, người sáng lập Mega Star Arena tại Sungei Wang Plaza và là một trong những người tiên phong được kính trọng trong ngành giải trí Malaysia, đã qua đời vào ngày 22/11/2025 tại Thái Lan, do một vụ tai nạn giao thông”.

Gia đình thông báo về sự ra đi đột ngột của Paul Wong. Ảnh: FBNV.

Thông tin "ông trùm giải trí" Malaysia qua đời ở tuổi 56 gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ xót xa trước sự ra đi đột ngột của Paul Wong.

“Không có ông, ngành giải trí Malaysia sẽ không như ngày nay. Ông đã mang đến cho rất nhiều người sân khấu, cơ hội và định hướng sự nghiệp. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho ngành giải trí Malaysia”, dân mạng tri ân.

Siêu mẫu Amber Chia, influencer Perry Kuan, đài truyền hình địa phương 8TV cùng hàng loạt đơn vị khác cũng đồng loạt chia sẻ bài viết tưởng niệm, chia buồn với gia đình Paul Wong.

Theo truyền thông Malaysia, ngoài vai trò là một nhà tổ chức sự kiện, Wong còn hỗ trợ cho nhiều nghệ sĩ và công ty tổ chức sự kiện tại xứ sở dầu cọ. Công ty giải trí do ông xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức nhiều buổi hòa nhạc, lễ trao giải và sự kiện thương hiệu, nhận được sự kính nể, tôn trọng sâu sắc của người trong ngành.

Tờ Hype đưa tin lễ tưởng niệm Paul dự kiến ​​kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 26/11 tại Trung tâm Tưởng niệm Nirvana. Lễ tang ông trùm giải trí sẽ được tổ chức vào ngày 29/11. Người hâm mộ có thể đến viếng Paul Wong vào ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm.