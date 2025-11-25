Trường Giang gây xôn xao

Nam diễn viên gây xôn xao khi xuất hiện tại thảm đỏ họp báo phim "Quán Kỳ Nam" với diện mạo bảnh bao, trẻ trung. Song lớp trang điểm khá đậm của anh gây bàn tán.

Ngày 24/11, bộ phim điện ảnh Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê có buổi chiếu cho báo chí, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ ê-kíp phim và nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự.

Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, Trường Giang gây chú ý với outfit nổi bật, để kiểu tóc vuốt bảnh bao. Diễn viên lựa chọn áo jacket da bóng màu đỏ rượu vang, phối cùng sơ mi đen và kết hợp phụ kiện nhẫn, bông tai, dây chuyền giúp tổng thể trở nên bắt mắt hơn.

Trường Giang xuất hiện tại thảm đỏ với layout make-up khá đậm. Ảnh: ĐPCC.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn về gương mặt được cho là lạ lẫm của nam nghệ sĩ. Trong các tấm hình, clip được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội, Trường Giang make-up với lớp nền khá dày, đánh khối và màu phấn mắt, son môi đậm. Những chi tiết trang điểm này càng lộ rõ trước đèn flash, khiến gương mặt nam diễn viên được cho là khác lạ.

Dưới phần bình luận, diện mạo của Trường Giang khiến khán giả bàn tán. Bên cạnh những lời khen ngợi dám thể hiện, làm mới mình với những layout make-up trẻ trung, hiện đại của lớp nghệ sĩ trẻ, cũng có ý kiến cho rằng Trường Giang chưa phù hợp với lối trang điểm này.

"Nay anh trang điểm đậm quá vậy", "Thấy không hợp. Phải đúng tuổi thì nhìn mới hợp", "Trường Giang không hợp với phong cách này. Thích anh giản dị, dễ thương hơn"... là một số bình luận của dân mạng.

Thay vì thời trang giản dị, có phần đơn điệu trước đây, Trường Giang liên tục thay đổi đa dạng hơn với nhiều phong cách suốt thời gian qua. Hồi tháng 7, nam diễn viên từng gây chú ý với trang phục quần short, kết hợp boots đen đi dự sự kiện.

Gần đây, Trường Giang tham gia show 2 ngày 1 đêm và cũng vướng tranh cãi. Cụ thể, một bộ phận dân mạng cho rằng nam MC kém duyên và thiếu tinh tế với khách mời Cody Nam Võ. Ở màn giới thiệu đầu tiên, khi Cody Nam Võ tỏ ra áp lực và bối rối khi tham gia show thực tế, Trường Giang có những câu nói như "Anh thấy khó cười"; "Lâu rồi không quay show hả cưng"; "Hai đứa có phải từ chương trình khác qua để phá chương trình này đúng không"... Nhiều lần nam MC chen ngang vào lời khách mời khiến người xem khó chịu.

Song bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng những câu nói của Trường Giang chỉ mang tính gây cười, quăng miếng, không cố ý "dìm" khách mời.