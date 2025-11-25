'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' có bị khởi tố khi chống trả tên cướp?

Trong quá trình giằng co, tên cướp đột nhập nhà Nana bị thương ở cằm. Cơ quan điều tra xác định phía Nana và mẹ có hành động phòng vệ chính đáng, nên không bị khởi tố.

Theo tờ Chosun, trước đó, sáng 15/11, tên cướp (tạm gọi là A) có cầm dao đột nhập vào nhà riêng của Nana. Mẹ nữ diễn viên là người đầu tiên phát hiện và bị A khống chế. Nghe tiếng kêu của mẹ, Nana lao tới và chống trả tên cướp. Trong quá trình giằng co, A bị dao đâm gây thương tích ở vùng cằm. Hai mẹ con Nana cũng bị thương nhẹ và được đưa vào viện để điều trị.

Nana bị tên cướp có vũ khí đột nhập nhà riêng. Ảnh: Osen.

Những ngày qua, xuất hiện nhiều luồng ý kiến lo ngại việc hai mẹ con Nana có thể bị khởi tố vì tội gây thương tích. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, phía Nana và mẹ được xác định là có hành động phòng vệ chính đáng, nên không bị khởi tố.

“Trong quá trình tự vệ, họ không gây ra thương tích nghiêm trọng cho nghi phạm. Sau khi đánh giá tổng thể, chúng tôi kết luận hành động của hai mẹ con là phòng vệ chính đáng nên không tiến hành khởi tố", đại diện cơ quan chức năng cho hay.

Trong khi, nghi phạm khai nhận: “Tôi tưởng nhà không có ai. Tôi không biết đây là nơi sống của người nổi tiếng, và tôi phạm tội vì thiếu tiền sinh hoạt". Ngoài ra, A còn nộp đơn yêu cầu xem xét lại lệnh tạm giam, cho hay phía cảnh sát "không thông báo về quyền Miranda" (quyền được cảnh sát thông báo lý do bắt giữ, nhằm đảm bảo nghi phạm hiểu rõ quyền của mình và tránh việc lời khai bị xem là không hợp lệ). Tuy nhiên, tòa đã bác đơn này và A tiếp tục bị tạm giam chờ xét xử.

Theo Yonhap News, ngày 24/11, cảnh sát thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, đã chuyển hồ sơ vụ án sang phía công tố viên, truy tố A với cáo buộc cướp có sử dụng vũ khí và gây thương tích.