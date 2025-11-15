'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Nana khống chế tên cướp

Một gã đàn ông đột nhập nhà riêng của Nana nhằm cướp của nhưng bị nữ diễn viên và mẹ khống chế rồi giao nộp cho cảnh sát.

Ngày 15/11, tờ Sports Worldi đưa tin một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đột nhập vào nhà của nữ diễn viên Nana, cựu thành viên nhóm After School. Tên này bị mẹ con Nana khống chế rồi giao nộp cho cảnh sát.

Sở Cảnh sát Guri thông báo vào 15/11 họ bắt giữ và điều tra một người đàn ông (tạm gọi là A). Theo cảnh sát, A đột nhập vào biệt thự sang trọng ở Achon-dong, Guri-si, mang theo vũ khí và đòi tiền. Sự việc xảy ra vào khoảng 6h 15/11. Thời điểm đó, Nana và mẹ của cô đang ở trong nhà. Cả hai đã xô xát với A, khống chế anh ta và ngay lập tức báo cảnh sát.

Nana bị kẻ gian đột nhập nhà riêng. Ảnh: Hankyung.

A bị thương và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đang điều tra để xác định hoàn cảnh phạm tội của A và động cơ sau vụ đột nhập.

Công ty quản lý của Nana, Sublime, cho biết nữ diễn viên và mẹ cô đều an toàn, không bị thương. Một đại diện của công ty cho biết: "Đúng là có một tên cướp đã đột nhập vào nhà Nana sáng nay. Tên này đã được giao nộp cho cảnh sát. May mắn thay, sức khỏe của mẹ con Nana không có vấn đề gì".

Nana mua một biệt thự sang trọng tại Achon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do với giá 4,2 tỷ won. Đây là tòa nhà mới với 2 tầng hầm và 4 tầng nổi. Việc xây dựng tòa nhà hoàn thành vào 5/2023. Đây cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác như Han So Hee, Hyun Bin và Son Ye Jin hay Park Jin Young.

Nana, 34 tuổi, nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu hai năm liên tiếp.