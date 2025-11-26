Chuyện người đàn ông sống sót sau khi bị truy sát suốt 30 ngày

"The Running Man" ẩn chứa nhiều thông điệp xã hội, đằng sau câu chuyện về người đàn ông tham gia thử thách sống còn, phải tìm cách trốn chạy suốt 30 ngày khỏi những kẻ truy sát.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Trốn chạy tử thần lấy bối cảnh giả tưởng trong một tương lai không xa, khi nước Mỹ bị thống trị bởi Network - mạng lưới truyền thông độc tài, còn hầu hết người dân phải sống trong cảnh túng quẫn, nghèo đói.

Ben Richards, một công nhân lao động chân tay sống ở khu ổ chuột, sau khi thất nghiệp không đủ tiền mua thuốc cho con gái nhỏ bị bệnh tật hành hạ. Bất chấp bà xã phản đối, Ben liều lĩnh đăng ký tham gia show thực tế điên rồ mà dân chúng khi đó rất quan tâm: Running Man.

Luật chơi rất đơn giản. Những thí sinh tham gia (Tử sĩ) được ứng trước 1.000 USD để bắt đầu hành trình chạy trốn. Sau 12 giờ, lũ Thợ săn và Tay sai của chương trình sẽ bắt đầu lùng sục, truy sát họ. Khán giả cũng có thể nhận được tiền nếu tố cáo vị trí của thí sinh.

Mỗi ngày, các Tử sĩ phải ghi hình lại bản thân 10 phút và gửi về hòm thư điện tử đặc biệt để đảm bảo hành trình chạy trốn hợp lệ. Nếu thành công sống sót qua 30 ngày, họ có thể nhận về số tiền lên đến 1 tỷ USD . Nhưng thực tế, suốt nhiều mùa Running Man, chẳng ai thành công chinh phục được khoản tiền thưởng kếch xù đó.

Cuộc đua với tử thần

Trốn chạy tử thần được chuyển thể được dựa trên cuốn tiểu thuyết xuất bản lần đầu năm 1982 của Stephen King, dưới bút danh Richard Bachman. Trước đó, cuốn sách này từng được chuyển thể lần đầu với phiên bản do Arnold Schwarzenegger đóng chính, nhưng không được công chúng đón nhận tích cực. Phiên bản tái hiện cũng vì vậy mà đối diện nhiều hoài nghi từ trước khi ra mắt.

Phim có ngân sách sản xuất 110 triệu USD .

Thế nhưng, dưới bàn tay đạo diễn Edgar Wright, thế giới Trốn chạy tử thần lần này hiện lên hấp dẫn hơn hẳn. Phim mượn bối cảnh phản địa đàng trong một tương lai tăm tối, nơi nền kinh tế suy thoái, bạo lực gia tăng, kết hợp với quyền lực truyền thông thành cỗ máy tàn nhẫn đàn áp tầng lớp lao động.

Tại đó, Ben xuất hiện như một đại diện của sự phản kháng. Với nỗi giận dữ, bất lực và tình trạng kiệt quệ đến cùng cực, anh chấp nhận tham gia Running Man - thứ vốn gây tranh cãi vì đại diện cho sự trở lại của đấu trường La Mã, mặt khác phản ánh sự suy đồi của xã hội, nơi tôn thờ bạo lực như một thú vui giải trí.

Phim nhập đề nhanh, gợi cảm giác căng thẳng từ sớm. Không mất nhiều thời gian thiết lập không gian trước khi nam chính Ben Richards dấn thân vào hành trình trốn chạy tử thần. Edgar Wright sử dụng nhịp kể dồn dập, với loạt cảnh săn lùng, truy vết và rượt đuổi, đưa người xem vào trạng thái bất an liên tục.

Trốn chạy tử thần đầy ắp các pha hành động kịch tính, dồn dập ngay từ lúc mở đầu cho tới khi kết thúc. Dù không có quá nhiều ý tưởng đặc biệt, chúng vẫn hiện lên đủ hấp dẫn dưới bàn tay điều phối phân cảnh mạo hiểm kỳ cựu Nikki Berwick. Từ cuộc rượt đuổi qua ngôi nhà giăng đầy bẫy cho tới cuộc đối đầu trong buồng lái của chiếc máy bay phản lực tân tiến, hay phân cảnh trốn chạy bên ngoài tòa nhà cao tầng, gia vị hài hước được rải rắc giúp các cảnh hành động không khô cứng hay đơn thuần hiện lên là những màn phô diễn sức mạnh thể lực.

Song song với cuộc trốn chạy suốt 30 ngày là hành trình đối đầu hệ thống Network cũng căng thẳng không kém. Điều hành Running Man là Network - một tập đoàn siêu khổng lồ nắm quyền chi phối mọi mặt đời sống. Dưới ống kính của Edgar, Network là phiên bản phóng đại của những công ty đa ngành, nắm quyền kiểm soát mọi thứ, từ thông tin về lịch sử nghề nghiệp, hồ sơ y tế hay đời sống riêng tư của từng công dân. Đối đầu với Network là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Điều này khiến người xem không ngừng đặt câu hỏi Ben phải làm gì để lật đổ đế chế này.

Trong thế giới ấy, mỗi hộ gia đình đều được cung cấp một chiếc TV do nhà nước quy định và Network trợ cấp. Toàn bộ các kênh phát sóng, nội dung và thông tin đều do tập đoàn này sản xuất và phân phối. Hệ thống truyền hình mang tên Free Vee có mặt trong mọi ngôi nhà, buộc người dân phải bật TV suốt 24 giờ mỗi ngày, nếu tắt sẽ bị phạt. Những chương trình trên đó được thiết kế để thao túng nhận thức, khiến người dân dần chấp nhận bạo lực, sự căng thẳng và bất công như một phần tất yếu của cuộc sống.

Bức tranh châm biếm

Trốn chạy tử thần không ngần ngại thể hiện thái độ phê phán trước sự thoái hóa của đạo đức xã hội, nơi sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng dữ dội, nơi con người bị động tiếp nhận thông tin méo mó, độc hại và những kẻ sử dụng truyền thông ranh ma tìm mọi cách để thao túng đám đông.

Trung thành với tinh thần nguyên tác, đứa con tinh thần của Edgar Wright vẫn biết cách làm mới mình với những chi tiết sáng tạo, cập nhật để phù hợp với thời đại, từ những phiên livestream, công nghệ chỉnh sửa video thời gian thực, tiến bộ về vũ khí…

Nhà làm phim đã đưa câu chuyện tiến lên bằng cách đưa vào yếu tố bình luận về thời đại kiểm soát danh tính, lan truyền tin giả và thao túng bằng thuật toán thay vì chỉ qua truyền hình truyền thống. Kết phim cũng đã có những sự thay đổi để trở nên nhẹ nhàng hơn, song thông điệp vẫn được truyền tải một cách trực diện và mạch lạc.

Dẫu vậy, hồi cuối phim được xử lý khá vội vã, gỡ nút thắt gấp rút khiến câu chuyện khép lại có phần đột ngột, mang lại cảm giác thiếu trọn vẹn. Tập trung ống kính về phía nam chính Ben Richards, Trốn chạy tử thần cũng vô tình bỏ quên một số tuyến nhân vật phụ tiềm năng, điển hình như Evan McCone của Lee Pace.

Glen Powell ngày càng tỏa sáng với những vai diễn hành động ấn tượng.

Glen Powell là linh hồn của Trốn chạy tử thần. Chẳng phải siêu anh hùng, Ben Richards là một người chồng, người cha bình thường, nhưng đầy quyết tâm chiến thắng số phận và vùng lên khỏi những áp bức. Tài tử sinh năm 1988 tỏa sáng không chỉ bằng những cảnh hành động, khoe cơ bắp màu đồng quyến rũ, mà còn tái hiện sinh động những diễn biến tâm trạng đang sôi sục bên trong một người đàn ông đối mặt với việc đánh mất tất cả.

Ben một mặt đau đáu với sống còn của gia đình, mặt khác không khỏi trăn trở, căm phẫn hệ thống kiểm soát và dồn hết sức lực để tồn tại, dù cũng có những lúc bất lực đến mức tưởng chừng phải buông xuôi.

Với kinh phí sản xuất 110 triệu USD , Trốn chạy tử thần tới nay mới thu về gần 50 triệu USD toàn cầu, vẫn còn hành trình khá dài phía trước để đạt được điểm hòa vốn. Lý giải cho thành tích kém kỳ vọng này, giới quan sát cho rằng đứa con tinh thần của Edgar Wright còn thiếu một nét chấm phá đặc biệt trong kịch bản, giúp nó trở nên tươi mới so với mặt bằng phim hành động vốn đã bão hòa khoảng thời gian qua.