Tập cuối 'Gió ngang khoảng trời xanh' gây tranh luận

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại câu chuyện đầy sóng gió về ba người phụ nữ tuổi 30. Nỗ lực mang đến cái kết có hậu, song nhiều khán giả chưa hài lòng với diễn biến tập cuối.

Tối 26/11, Gió ngang khoảng trời xanh chính thức chia tay khán giả ở tập 48 với cái kết có cay đắng, có ngọt bùi dành cho Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Câu chuyện về mỗi nhân vật nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các khán giả.

Kiên quyết cự tuyệt với Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh suy sụp tinh thần, tự nhốt mình trong căn phòng tối và dằn vặt về biến cố hôn nhân vừa rồi. Sau những lời động viên từ Ngân và Lam, Mỹ Anh quyết định bước sang chương mới ở tuổi 35. Khi cuộc sống và công việc ổn định, Mỹ Anh và Đăng vui vẻ khi gặp lại nhau, họ không còn là vợ chồng mà là bạn bè, là người cha, người mẹ của con trai.

Qua bao sóng gió với những mối tình đáng quên, Ngân cuối cùng có được tình yêu chân thành khi nhận lời cầu hôn từ Dũng (Đức Hiếu). Tuy nhiên, tuyến nhân vật này có phần vội vàng khi cô vừa từ chối lời tỏ tình để theo đuổi đam mê và một năm sau bất ngờ đồng ý. Hơn hết, Ngân khép lại hành trình trọn vẹn khi gặt hái cả thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Cũng trong thời gian này, Hoàng Lam và Gia Toàn (Tô Dũng) hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Từ trên bờ vực ly hôn, hai vợ chồng đi theo con đường của sự thấu hiểu và trưởng thành để vượt qua giông bão, cùng nhau đón nhận trái ngọt của cuộc sống. Khi gia đình có thêm thành viên, cuộc sống sẽ bận rộn, nhưng niềm vui làm cha mẹ khiến Hoàng Lam và Gia Toàn càng thêm trân trọng tình cảm gia đình, vợ chồng.

Gió ngang khoảng trời xanh để lại tranh luận khi kết thúc ở tập 48. Ảnh: VFC.

Ngay khi lên sóng, Gió ngang khoảng trời xanh nhận về hàng loạt lượt bình luận về các tuyến nhân vật trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Mỹ Anh và Kim Ngân là để lại nhiều tranh luận với những quyết định, quan điểm của các nhân vật này.

"Bản Việt chưa đủ sâu sắc để ly hôn, chồng có lầm lỡ chứ vẫn yêu vợ nhiều lắm", "Mình sẽ chọn ly hôn dù người ta vẫn đối xử tốt hay cả hai vẫn còn yêu. Cả đời mình không bao giờ quên cái sai lầm đó. Ly hôn là hợp lý rồi, cả hai hòa thuận cùng chăm nuôi con cái", "Kết quá nhanh, Ngân vừa từ chối lúc trước đã đồng ý cưới ngay lúc sau", "Ngân nói vậy bởi tâm lý đã trải qua cuộc tình thất bại, niềm tin vào tình yêu càng ít đi, hơn nữa cô ấy muốn tự lập, sống cuộc đời mong ước để không hối hận".