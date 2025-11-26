Vai chính của Phương Oanh lại vấp tranh cãi

Ở hồi kết "Gió ngang khoảng trời xanh", tình tiết Mỹ Anh chìm trong bi kịch và đau khổ sau biến cố hôn nhân khiến người xem thấy ức chế.

Đoạn preview tập cuối phim Gió ngang khoảng trời xanh vừa được công bố, thu hút sự quan tâm của khán giả với nhiều diễn biến mới. Sau khi cự tuyệt dứt khoát với Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh (Phương Oanh) có cảnh ngồi nhốt mình trong căn phòng tối, òa khóc trong tuyệt vọng và đau khổ.

Điều này khiến Ngân (Việt Hoa) và Lam (Quỳnh Kool) lo lắng. Cả hai đứng bên ngoài cánh cửa, liên tục động viên, khuyên giải Mỹ Anh nên bình tĩnh, đừng tiếp tục tự hành hạ bản thân.

Trong căn phòng, Mỹ Anh thừa nhận bản thân đã quá mệt mỏi và kiệt quệ, không thể tiếp tục cố gắng tỏ ra ổn trước mặt mọi người. “Chị thực sự rất mệt. Chị phải làm trụ cột của con, là con gái mạnh mẽ của bố, lại phải làm người chị hiểu chuyện của các em nữa... Chị luôn tỏ ra mình ổn, nhưng chị chưa bao giờ ổn”, cô tuyệt vọng nói.

Đoạn clip preview tập 48 nhanh chóng được quan tâm, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, người xem bày tỏ bức xúc trước cái kết đầy mệt mỏi của Gió ngang khoảng trời xanh. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì để nhân vật tìm thấy ánh sáng sau biến cố hôn nhân, giúp truyền tải thông điệp tích cực, biên kịch lại cố tình ép nhân vật vào những drama và bi kịch cho đến tận phút cuối.

Cảnh chìm trong nước mắt và bi kịch của Mỹ Anh.

"Xem sốt ruột với bà Mỹ Anh này", "Nếu cái kết như đoạn preview này thì thôi không xem tập cuối cho đỡ ức chế. Mình cảm thấy Mỹ Anh hơi làm quá. Biết là đau, biết là đối phương sai nhưng họ đã quay đầu", "Xem Mỹ Anh mà chỉ thấy mệt mỏi thêm", "Mất thời gian cày phim mà đến cái kết chán không muốn xem"... là một số bình luận của khán giả.

Bên cạnh những diễn biến gây tranh cãi xoay quanh Mỹ Anh và Đăng, mối quan hệ của Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Đức Hiếu) cũng khiến người xem tranh cãi. Ở tập cuối, Ngân đột ngột đề nghị Dũng dừng lại vì cho rằng cả hai có rung động, nhưng chưa phải là yêu.

Việc cả hai không thành đôi và Ngân dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Dũng khiến người xem thấy hụt hẫng. Bởi những tập gần đây, mối quan hệ của cặp đôi này là một trong số điểm sáng, được khán giả quan tâm, yêu thích.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nội dung của tập cuối. Do đó, nhiều khán giả cho rằng đó có thể chưa phải cái kết thực sự cho các nhân vật.