Trịnh Khải sốc khi đóng phim tình cảm với bạn diễn 68 tuổi

Nam diễn viên Trịnh Khải gây tranh cãi khi tiết lộ chuyện phải đóng phim tình cảm với nữ đồng nghiệp hơn mình 30 tuổi.

Theo tờ China Times, Trịnh Khải mới đây gây chú ý khi đăng tải một video tự quay lên mạng xã hội. Trong video, nam diễn viên rưng rưng nước mắt, chia sẻ về chuyện dở khóc dở cười trong nghề.

Trịnh Khải tiết lộ đã bước sang ngày thứ 95 ghi hình một dự án phim, anh được đạo diễn yêu cầu phải diễn nhiều phân đoạn tình cảm với đồng nghiệp nữ hơn tuổi. Thời điểm đó, anh vẫn hào hứng chấp nhận và không nghĩ ngợi nhiều. Song sau đó, tài tử 38 tuổi mới biết bạn diễn 68 tuổi, tức hơn anh tròn 30 tuổi.

Điều này khiến Trịnh Khải cảm thấy sốc. Anh viết trên mạng xã hội: "Đạo diễn ơi, chị ấy có phải hơi lớn tuổi quá rồi không?".

Bài đăng của Trịnh Khải lập tức thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Một bộ phận dân mạng chỉ trích nam diễn viên bày tỏ thái độ như vậy là kém duyên, thiếu tôn trọng bạn diễn. Họ cho rằng việc kịch bản phim có chuyện cặp đôi đũa lệch yêu nhau là chuyện bình thường. Ngoài ra, hành động mang chuyện hậu trường của một dự án chưa phát sóng lên kể lể trên mạng xã hội cũng được cho là thiếu chuyên nghiệp.

Trịnh Khải vướng tranh cãi khi chia sẻ chuyện đóng cặp với bạn diễn 68 tuổi. Ảnh: Weibo.

"Làm diễn viên thì đừng quá kén chọn vai", "Không muốn quay thì từ chối, đâu phải đồng tiền nào cũng nhất thiết phải kiếm", "Tại sao lại nhận lời rồi lên mạng than khổ", "Bao nhiêu phim truyền hình toàn đàn ông lớn tuổi đóng cùng các cô gái trẻ đẹp thì chẳng thấy ai nói gì”... là một số bình luận của dân mạng.

Số khác bênh vực Trịnh Khải, cho rằng với những trường hợp có phần nhạy cảm như vậy, đạo diễn nên thông báo với diễn viên trước khi ký hợp đồng dự án để tránh những rắc rối khó xử.

Theo nguồn tin, dự án Trịnh Khải tham gia là một bộ phim ngắn, chưa chốt tên chính thức. Nội dung xoay quanh chuyện một chàng trai trẻ vừa bước chân vào môi trường công sở đã nảy sinh tình cảm với một nữ giáo sư về hưu.

Những năm gần đây, dòng phim ngắn trở nên rất thịnh hành tại thị trường đại lục, nổi tiếng với những tình tiết kịch tính, bất thường để "câu khách", dễ dàng thu hút một lượng lớn khán giả.