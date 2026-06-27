Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc sao Brazil ngơ ngác trước câu hỏi về Nhật Bản gây sốt

  • Thứ bảy, 27/6/2026 14:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bị hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất tuyển Nhật Bản, tiền đạo Rayan chỉ biết cười trừ và thừa nhận chưa thể gọi tên bất kỳ ai, tạo nên khoảnh khắc gây bão trên mạng xã hội.

Rayan không biết rõ bất kỳ cầu thủ Nhật Bản nào.

Trước câu hỏi trực diện, chân sút trẻ của "Selecao" không thể đưa ra một cái tên cụ thể. Anh thành thật thừa nhận bản thân chưa nhớ rõ các cầu thủ của đối phương và cần xem lại băng hình trước khi đánh giá.

"Ôi trời. Thành thật mà nói, tôi không biết ai là cầu thủ nguy hiểm nhất của họ. Tôi phải xem lại video mới có thể nhận định. Nhưng tôi biết Nhật Bản là một đội bóng rất chất lượng và rất mạnh", Rayan chia sẻ.

Dù rơi vào tình huống khó xử, tiền đạo Brazil vẫn dành sự tôn trọng cho đại diện châu Á. Anh khẳng định toàn đội sẽ tận dụng quãng thời gian chuẩn bị còn lại để nghiên cứu kỹ đối thủ, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. "Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ trong tuần này để có sự chuẩn bị tốt nhất và cố gắng giành chiến thắng", Rayan nói thêm.

Phản ứng chân thành nhưng có phần bối rối của cầu thủ 19 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video được hàng loạt kênh thể thao chia sẻ rộng rãi và tạo ra nhiều cuộc tranh luận.

Một số người khen Rayan trả lời thẳng thắn thay vì cố gắng đưa ra một cái tên mà anh không thật sự nắm rõ. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng các cầu thủ chuyên nghiệp nên nghiên cứu kỹ đối thủ trước những trận đấu lớn như World Cup. Brazil và đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/32 đội vào lúc 0h ngày 30/6.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.

Điều chỉ có tuyển Brazil làm được tại World Cup

Đội tuyển Brazil tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới khi nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các kỳ World Cup.

19 giờ trước

Brazil đòi 'cấm cửa' trọng tài sau sự cố Vinicius

Liên đoàn Bóng đá Brazil vừa gửi đơn khiếu nại lên FIFA phản đối việc tước bàn thắng của Vinicius Junior, đồng thời yêu cầu loại trọng tài Ramos khỏi các trận đấu của "Selecao".

19 giờ trước

Raphinha phát hiện cú sốc tài chính giữa World Cup

Tiền đạo Raphinha được cho là phát hiện vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn thu bản quyền hình ảnh trong lúc cùng tuyển Brazil dự World Cup.

21 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Brazil Tuyển Brazil Tuyển Nhật Bản Brazil

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý