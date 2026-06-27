Khoảnh khắc sao Brazil ngơ ngác trước câu hỏi về Nhật Bản gây sốt

Bị hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất tuyển Nhật Bản, tiền đạo Rayan chỉ biết cười trừ và thừa nhận chưa thể gọi tên bất kỳ ai, tạo nên khoảnh khắc gây bão trên mạng xã hội.

Rayan không biết rõ bất kỳ cầu thủ Nhật Bản nào.

Trước câu hỏi trực diện, chân sút trẻ của "Selecao" không thể đưa ra một cái tên cụ thể. Anh thành thật thừa nhận bản thân chưa nhớ rõ các cầu thủ của đối phương và cần xem lại băng hình trước khi đánh giá.

"Ôi trời. Thành thật mà nói, tôi không biết ai là cầu thủ nguy hiểm nhất của họ. Tôi phải xem lại video mới có thể nhận định. Nhưng tôi biết Nhật Bản là một đội bóng rất chất lượng và rất mạnh", Rayan chia sẻ.

Dù rơi vào tình huống khó xử, tiền đạo Brazil vẫn dành sự tôn trọng cho đại diện châu Á. Anh khẳng định toàn đội sẽ tận dụng quãng thời gian chuẩn bị còn lại để nghiên cứu kỹ đối thủ, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. "Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ trong tuần này để có sự chuẩn bị tốt nhất và cố gắng giành chiến thắng", Rayan nói thêm.

Phản ứng chân thành nhưng có phần bối rối của cầu thủ 19 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video được hàng loạt kênh thể thao chia sẻ rộng rãi và tạo ra nhiều cuộc tranh luận.

Một số người khen Rayan trả lời thẳng thắn thay vì cố gắng đưa ra một cái tên mà anh không thật sự nắm rõ. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng các cầu thủ chuyên nghiệp nên nghiên cứu kỹ đối thủ trước những trận đấu lớn như World Cup. Brazil và đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/32 đội vào lúc 0h ngày 30/6.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.