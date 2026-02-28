Kết nối du lịch khiêm tốn giữa Việt Nam - Iran

Thị trường khách Iran đến Việt Nam còn khiêm tốn song đã xuất hiện các chuyến bay charter, hoạt động xúc tiến và định hướng hợp tác dài hạn.

Du khách Iran chụp ảnh check-in khi tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, tháng 3/2025. Ảnh: Asia DMC.

Ngày 28/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này sau khi Mỹ - Israel không kích Iran.

Hồi tháng 1, trước tình hình an ninh, trật tự tại Iran diễn biến phức tạp, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran nếu không có việc cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran được đề nghị theo dõi sát thông tin, chấp hành quy định của chính quyền sở tại về đi lại, lưu ý các cảnh báo của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran.

Kết nối du lịch còn khiêm tốn

Ở chiều ngược lại, thị trường khách Iran đến Việt Nam được đánh giá còn khiêm tốn, song đã có những bước kết nối ban đầu. Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về lượng khách Iran đến Việt Nam những năm qua.

Từ tháng 2/2024, công dân Việt Nam nhập cảnh Iran với mục đích du lịch được miễn visa trong 15 ngày. Cùng năm, Iran lần đầu tổ chức xúc tiến du lịch tại Việt Nam.

Tháng 3/2025, TP.HCM và Hà Nội lần đầu đón hơn 400 du khách Iran trên các chuyến bay charter VIP từ thủ đô Tehran đến Việt Nam.

Trong đó, ngày 19/3, chuyến bay charter đầu tiên hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), mang theo 200 du khách. Đây là lần đầu một hãng hàng không charter VIP từ Iran khai thác đường bay thẳng đến Việt Nam.

Theo lịch trình, đoàn tham quan các điểm trải dài ba miền như địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du khách Iran thích thú trước những món quà lưu niệm mà ngành du lịch TP.HCM chuẩn bị, tháng 3/2025. Ảnh: Asia DMC.

Đến ngày 28/3, Hà Nội tiếp tục đón đoàn 200 du khách Iran trên chuyến bay thuê bao nguyên chuyến. Trong thời gian lưu trú, đoàn tham quan chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Gươm, Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM và Hà Nội, việc đón các chuyến charter từ Iran mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Trung Đông. Đây là nhóm khách có xu hướng chi tiêu cao, ưa chuộng dịch vụ cao cấp và du lịch theo nhóm gia đình.

Tiềm năng

Ngày 28/1, Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, Hãng hàng không Iran và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành hội viên. Hai bên trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác, nhất là trong kết nối thị trường và xây dựng hoạt động dài hạn.

Phía Iran cho biết nước này vẫn cấp visa du lịch bình thường. Với đoàn do doanh nghiệp tổ chức, thủ tục được đánh giá thuận lợi hơn khách lẻ nếu hồ sơ và lịch trình rõ ràng.

Khách Việt ghi lại khung cảnh chợ địa phương ở Iran trong chuyến đi hồi tháng 9/2015. Ảnh: Những Bước Chân.

Iran hiện áp dụng thị thực điện tử (e-visa), không đóng dấu hoặc dán visa vào hộ chiếu mà cập nhật trực tiếp trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh.

Thời hạn lưu trú theo visa du lịch thông thường khoảng 30 ngày và có thể xem xét gia hạn tùy trường hợp, thay vì 6 tháng như một số thông tin chưa chính xác trước đó.

Hiện chưa có đường bay thẳng thường lệ giữa hai nước. Hành khách chủ yếu quá cảnh qua các điểm trung chuyển. Trong giai đoạn đầu, phương án tổ chức chuyến bay charter (bao nguyên chuyến) hoặc xây dựng lộ trình linh hoạt được xem là phù hợp.