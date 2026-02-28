Hội làng nơi đô vật tử vong ở Hà Nội

Lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm vào dịp tháng Giêng, trong đó có thi đấu vật. Tuy nhiên, một đô vật tử vong sau chấn thương khi thi đấu.

Người đàn ông tử vong khi thi đấu vật tại hội làng Thái Lai ở xã Kim Anh, Hà Nội ngày 26/2. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 28/2, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) thông tin chính thức về việc một đô vật tử vong khi tham gia thi đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai.

Khoảng 15h ngày 26/2, trong quá trình thi đấu, anh Nguyễn Văn T., 44 tuổi, bị chấn thương vùng cổ. Ngay sau sự cố, Ban tổ chức và người dân đã đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do tiên lượng xấu, gia đình xin đưa anh về nhà. Đến khoảng 5h30 ngày 27/2, anh T. tử vong.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai đã thăm hỏi, động viên gia đình, phối hợp lo hậu sự cho nạn nhân. UBND xã chỉ đạo Công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, quản lý các hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Giải vô địch Vật dân tộc - Tướng Quốc Hùng Vương lần I ở sân đình Mẫn Xá (Văn Môn, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tháng 4/2025. Ảnh: Việt Hà.

Đấu vật truyền thống là nét văn hóa lâu đời tại các hội làng ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Hoạt động này thường diễn ra dịp Tết, giữa trai tráng trong làng hoặc người dân địa phương lân cận.

Hà Nội hiện có hơn 1.600 lễ hội truyền thống mỗi năm, các sới vật phổ biến ở khu vực phía Tây như Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phương, Thạch Thất, Sơn Tây.

Trong đó, lễ hội thôn Thái Lai (xã Kim Anh) được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng (năm nay là 25-26/2). Trước khi diễn ra, thôn đã họp bàn nhân dân, thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Phần lễ ngày 25/2 diễn ra trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm môi trường văn hóa; người dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh nơi thờ tự. Phần hội gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và nội dung đấu vật truyền thống.

Hai đô vật thi đấu tại Hội vật Mai Động (Hà Nội) chiều mùng 4 Tết năm 2019. Ảnh: Đức Anh.

Trước đó, từ ngày 19 đến 21/2 (mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng), xã Kim Anh cũng đã tổ chức giải vật truyền thống liên thôn Quán Mỹ - Ninh Cầm. Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động văn hóa tâm linh, sinh hoạt tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết. Giải đấu năm nay được chuẩn bị, bảo đảm các quy định về an ninh trật tự, an toàn y tế và văn minh lễ hội.

Giải đấu có sự tham dự của đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Kim Anh; tổ trọng tài; các đô vật đến từ hai thôn Quán Mỹ, Ninh Cầm cùng đông đảo người dân. Sau hồi trống khai hội, các keo vật diễn ra tại sới vật khu vực trụ sở UBND xã Tân Dân cũ, tạo không khí sôi nổi.

Giải áp dụng Luật Vật dân tộc hiện hành. Đô vật thắng tuyệt đối khi thực hiện thành công kỹ thuật làm đối phương "lấm lưng trắng bụng" hoặc "bốc nổi toàn thân". Thể thức thi đấu gồm hai cấp độ: vật lèo và vật giải.

'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn bị đô vật hot girl hạ gục Chiều 24/2, đô vật Anh Thơ đánh bại Đào Hồng Sơn trên sới vật hội làng ở tỉnh Bắc Ninh, sau 2 hiệp đấu kịch tính.