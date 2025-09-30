'Kẹt đường không' ở Nội Bài vì mưa lớn

|
Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền vì tình hình thời tiết xấu ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.
Chiều 30/9, cơn mưa như trút nước khiến nhiều khu vực nội, ngoại thành Hà Nội ngập nặng. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không Nội Bài.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội với mưa giông và tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài.
Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay này của Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines) buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu, hãng hàng không quốc gia rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của hành khách.
Vietnam Airlines lưu ý hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt thắt chặt dây an toàn khi có tín hiệu bật sáng và trong suốt thời gian bay khi được khuyến cáo.
Tương tự, Vietjet Air cũng cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn tại khu vực sân bay Nội Bài trong ngày 30/9, các chuyến bay của Vietjet đến và đi từ sân bay này phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để chờ thời tiết tốt hơn.
Sân bay Nội Bài đang hứng chịu cơn mưa lớn ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không. Ảnh: QH.
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết mưa giông lớn ảnh hưởng hoạt động bay nên để đảm bảo an toàn bay, một số chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay chờ để hạ cánh, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.
Ngoài ra, hoạt động khai thác của các hãng hàng không cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.
Theo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn đã phát đi bản tin cảnh báo sân bay số 6 ngày 30/9.
Cụ thể, từ 12h30 đến 15h, khu vực sân bay Nội Bài tiếp tục có mưa giông kèm sấm sét, tầm nhìn ngang 3-4 km trong mưa giông, gió trung bình 10-15 kt.
Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không mà mình lựa chọn để cập nhật tình hình chuyến bay và được hỗ trợ kịp thời.
