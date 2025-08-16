Jackson Wang nhập viện cấp cứu

Công ty quản lý thông báo Jackson Wang phải hủy bỏ lịch trình đột ngột vì ngộ độc thực phẩm. Sau khi nhập viện cấp cứu, nam ca sĩ cần thêm thời gian để hồi phục.

Ngày 16/8, News1 đưa tin Jackson Wang phải hủy bỏ lịch trình, nhập viện cấp cứu sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức, Team Wang - công ty quản lý thông qua chức năng story đã đăng tải bài viết cập nhật tình hình sức khỏe nam ca sĩ tới khán giả.

Jackson Wang phải hủy bỏ lịch trình vì ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Vouge/

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng sự kiện ký tặng người hâm mộ Music Korea dự kiến diễn ra vào hôm nay đã bị hủy bỏ. Jackson Wang đã được đưa đến phòng cấp cứu vào nửa đêm hôm qua do bị ngộ độc thực phẩm. Hiện, anh ấy cần được nghỉ ngơi và hồi phục dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế", công ty quản lý viết.

Tiếp tục, họ thông báo về phương án xử lý vấn đề liên quan sự kiện: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện này. Đội ngũ của chúng tôi đang phối hợp với Music Korea để sắp xếp lịch trình sự kiện ký tặng mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ lên kế hoạch đền bù cho những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người trong thời gian sớm nhất".

Dưới các bài đăng trên trang cá nhân, người hâm mộ để lại bình luận chúc nam ca sĩ sớm bình phục.

"Tình trạng anh giờ sao rồi. Anh cảm thấy khỏe hơn chưa. Hy vọng anh mau khỏe lại", "Hy vọng không có gì nghiêm trọng. Mong anh khỏi bệnh", "Hãy dành thời gian nghỉ ngơi", một số lời chúc từ khán giả.

Dự kiến, Jackson Wang sẽ tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Magic Man 2 World Tour 2025 - 2026 vào tháng 10 tới đây. Nam ca sĩ sẽ khởi động tại Bangkok (Thái Lan) sau đó là Ma Cao (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản).