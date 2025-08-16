Katie Price cầu xin

Katie Price và chồng cũ Peter Andre khẩu chiến trên mạng xã hội. Sau đó, nữ người mẫu cầu xin chồng đừng để mâu thuẫn ảnh hưởng đến con cái.

Căng thẳng giữa người mẫu Katie Price và chồng cũ - ca sĩ Peter Andre liên tục leo thang khi cả hai có những phát ngôn chỉ trích nhau trên mạng xã hội.

Theo Dailymail, tối thứ Năm, Peter Andre đăng bài khẳng định đã im lặng suốt 16 năm trước những lời bịa đặt của vợ cũ nhưng lần này buộc phải lên tiếng. Nam ca sĩ tiết lộ hai con chung đã sống với anh từ năm 2018 theo quyết định của tòa án, nhằm đảm bảo sự an toàn cho các con trước sự mất kiểm soát của Katie Price. Peter Andre cũng nhắc lại việc Katie từng nhiều lần đưa ra cáo buộc sai sự thật và bị tòa xử thua vào các năm 2011 và 2015.

Katie Price xin chồng cũ đừng để căng thẳng ảnh hưởng đến con cái. Ảnh: shutterstock.

Mâu thuẫn leo thang khi Katie vắng mặt trong sinh nhật 18 tuổi của con gái Princess và không được tham gia chương trình truyền hình thực tế về cô bé. Được biết, chương trình do công ty quản lý của Peter - cũng là đơn vị quản lý Princess - sản xuất. Katie cho rằng chính ê-kíp này đã ngăn cản. Đồng thời, cô cũng cầu xin Peter “ngồi lại nói chuyện” để tránh lôi con cái vào tranh chấp.

Ngay sau đó, Katie Price đăng bài dài trên Instagram. Cô thừa nhận từng sa ngã vào rượu, ma túy, gặp vấn đề tâm lý và không làm tròn trách nhiệm làm mẹ. Tuy vậy, cô khẳng định: “Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng sống tốt hơn”. Katie cũng chỉ trích một số người mà theo cô, luôn cố tỏ ra thánh thiện nhưng thực chất giả tạo.

Katie Price nổi tiếng cuối thập niên 1990 với vai trò người mẫu ảnh. Sau đó, cô mở rộng sang nhiều lĩnh vực: tham gia các show truyền hình thực tế, viết tự truyện và tiểu thuyết, kinh doanh thời trang. Tuy nhiên, năm 2019, cô tuyên bố phá sản sau nhiều năm nợ nần chồng chất.

Peter Andre được biết đến trong thập niên 1990 với loạt ca khúc ăn khách như Flava, I Feel You và đặc biệt là Mysterious Girl, từng đứng đầu bảng xếp hạng khi tái phát hành năm 2004. Ngoài âm nhạc, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, trong đó có Katie & Peter cùng vợ cũ.

Katie Price và Peter Andre kết hôn năm 2005, nhanh chóng trở thành cặp đôi đình đám của truyền hình Anh. Họ có hai con chung: Junior (2005) và Princess (2007). Cuộc hôn nhân kết thúc năm 2009. Sau ly hôn, cả hai nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau và tranh quyền nuôi con trên truyền thông. Mối quan hệ giữa Katie và Peter đến nay vẫn căng thẳng, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.