Brooklyn Beckham bị thay thế?

Bạn bè cho rằng cầu thủ bóng đá Mitchell Curry rất thân thiết với Romeo, có thể thay thế vai trò của Brooklyn Beckham.

Theo The Sun, Mitchell Curry - cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được bạn bè cho là người "thay thế" Brooklyn Beckham. Mới đây, Mitchell Curry đăng tải loạt ảnh thể hiện sự thân thiết trong kỳ nghỉ dưỡng trên du thuyền 16 triệu bảng Anh cùng gia đình Beckham.

Mitchell Curry (trái) thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên các thành viên nhà Beckham. Ảnh: @mitchellcurry1.

Trên trang cá nhân, Mitchell thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gần gũi bên các thành viên David, Romeo và Cruz. Đáng nói, Romeo còn gọi Mitchell là "anh trai tôi" khi họ đi xem một trận đấu quần vợt tại Pháp hồi tháng 6.

Được biết, Mitchell Curry và Romeo Beckham khởi đầu khi cùng thi đấu dưới màu áo Inter Miami. Hiện tại, Mitchell Curry đang thi đấu cho câu lạc bộ Whitby Town tại Anh.

Trước đây, Mitchell Curry từng chia sẻ về tình bạn thân thiết với Romeo Beckham cho tờ Northern Echo: “Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp David Beckham, nhịp tim của tôi tăng vọt vì hồi hộp. Ông ấy thường đến xem các buổi tập luyện, song lần chính thức gặp gỡ diễn ra tại nhà hàng Chipotle. Sau đó, tôi được mời tới nhà của họ và mọi chuyện trở nên thường xuyên hơn".

“Họ đối xử tốt với tôi, bất kể tôi thi đấu cho Inter Miami hay không. Tôi không biết phải cảm ơn họ thế nào cho đủ. David và Victoria có cuộc sống bận rộn nhưng cả hai đều chân thành và việc cho phép tôi ở cùng nhà của họ có ý nghĩa rất lớn", anh nói.

Ở một diễn biến khác, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vừa tổ chức lễ gia hạn lời thề cưới mà không có sự góp mặt của gia đình Beckham. Động thái này không chỉ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có mà châm ngòi cuộc chiến giữa bạn bè hai bên.

Theo nguồn tin từ Mirror, Brooklyn thấy đau lòng khi vợ bị chỉ trích, đổ tội lên đầu. Dẫu vậy, cả hai bên đều không lên tiếng chính thức về mâu thuẫn suốt thời gian qua.