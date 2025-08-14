Hoa hậu đẹp nhất thế giới trong thai kỳ

Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková khoe mang thai con đầu lòng ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Thời gian qua, người đẹp vẫn đi dự event hay khoe ảnh du lịch, nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, Krystyna Pyszková gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng với bụng bầu lớn. Trong ảnh, Hoa hậu Thế giới 2024 diện đầm hai dây dáng suông nữ tính, chất liệu ren kết hợp vải voan mỏng. Người đẹp lựa chọn phụ kiện đồng hồ và nhẫn vàng, khiến set đồ thêm sang trọng mà vẫn giữ được sự thoải mái, năng động.

Ở bức ảnh khác, Krystyna Pyszková tận hưởng khoảnh khắc hòa mình với thiên nhiên khi ngồi trên thảm cỏ xanh. "Những ngày nghỉ. Sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc", mỹ nhân sinh năm 1999 chú thích.

Bài đăng của Krystyna Pyszková nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc của người đẹp. Nhiều dân mạng để lại lời chúc cô có một thai kỳ khỏe mạnh.

Trước đó không lâu, Pyszková cũng khoe loạt khoảnh khắc trên thảm đỏ của một sự kiện điện ảnh. Nàng hậu xuất hiện nổi bật trong trang phục cầu kỳ, bắt mắt. Phần thân trên là corset màu đen ôm sát, tạo độ tương phản với lớp vải lụa xanh ngọc mềm mại. Hoa hậu Thế giới 2024 tạo điểm nhấn cho outfit bằng bộ trang sức hoa tai, nhẫn và vòng tay đính đá lấp lánh.

Nhan sắc nổi bật của Pyszková. Ảnh: IGNV.

Krystyna Pyszková hiện đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ. Vợ chồng cô đang rất háo hức chào đón con gái đầu lòng. "Việc có con nằm ngoài kế hoạch của tôi. Nhưng tôi hạnh phúc khi mang thai. Em bé sẽ là một công chúa nhỏ của gia đình", người đẹp nói.

Krystyna Pyszková đăng quang Miss World lần thứ 71 hồi tháng 3/2024. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục và nhận sự ủng hộ từ đông đảo fan sắc đẹp. Trong cuộc thi, cô được đánh giá cao bởi phong thái điềm tĩnh, khả năng giao tiếp ấn tượng. Mỹ nhân Cộng hòa Czech sinh năm 1999, chiều cao nổi bật 1,8 m, với gương mặt xinh xắn được ví như búp bê.

Pyszková kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 5 vừa qua. Nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá Krystyna là một trong những hoa hậu có tầm ảnh hưởng tích cực nhất trong lịch sử gần đây của Miss World.