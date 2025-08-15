Cậu cả nhà Beckham bị bạn bè xa lánh

Việc Brooklyn ngày càng công khai mâu thuẫn với gia đình Beckham khiến anh bị những người bạn bè nổi tiếng xa lánh.

Căng thẳng giữa Brooklyn và gia đình Beckham tiếp tục leo thang sau lễ gia hạn lời thề hôn nhân của anh và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz. Không chỉ vậy, theo Mirror, nhiều bạn bè nổi tiếng từng thân thiết với Brooklyn đã “quay lưng”, quyết định xa lánh anh, khi cặp đôi không mời bất kỳ ai từ phía gia đình Beckham.

Trước đó, nhóm bạn “con nhà sao” từng dự đám cưới của Brooklyn gồm Rocco Ritchie (con trai Madonna), Anais Gallagher (con gái Noel Gallagher), các con của đầu bếp Gordon Ramsay và ca sĩ Selena Gomez .

Tuy nhiên, lần này, không ai được mời và cũng không để lại lời chúc mừng hay tương tác nào trên mạng xã hội. Nguồn tin của The Sun cho biết Brooklyn gần như đã cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ ở Anh, bắt đầu một cuộc sống mới cùng những mối quan hệ khác sau khi kết hôn với Nicola.

Cậu cả nhà Beckham được cho là không còn thân thiết với bạn bè ở Anh. Ảnh: @brooklyn.

Một số người trong giới cho rằng hình ảnh của Brooklyn bị ảnh hưởng khi công khai mâu thuẫn với cha mẹ. Quyết định loại bỏ gia đình khỏi lễ gia hạn lời thề được nhà tâm lý trị liệu Kamalyn Kau nhận xét đây như một thông điệp khẳng định họ không muốn gia đình Beckham góp mặt trong “chương mới” của mình.

Brooklyn và Nicola vừa tổ chức lễ gia hạn lời thề cưới vào hôm 2/8. Song, điều khiến dư luận xôn xao là toàn bộ khách mời đều là phía nhà gái.

Một người thân tiết lộ: “Đây là giọt nước tràn ly với David và Victoria. Nhìn thấy ông thông gia Nelson giữ vai trò trung tâm trong buổi lễ là điều rất đau lòng đối với David. Không một ai trong gia đình Beckham được thông tin về buổi lễ hay được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất suy sụp vì cậu luôn thân thiết với họ".

Tháng 4/2022, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh, song đó cũng là lúc mối quan hệ giữa cặp sao với bố mẹ chồng trở nên xấu đi. Kể từ đám cưới, hai bên gia đình chưa từng tái ngộ và Nicola Peltz hiếm khi chụp ảnh cùng nhà Beckham.