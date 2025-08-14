Ảnh tiệc tùng của Jennie gây tranh luận

Jennie xuất hiện tại tiệc của DJ Diplo ở Ibiza với trang phục ôm sát gợi cảm. Tuy nhiên, hình ảnh này gây tranh cãi vì cô thân thiết với nhân vật vướng nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Mới đây, Jennie (BLACKPINK) xuất hiện tại buổi tiệc của DJ Diplo ở Ibiza, Tây Ban Nha, ngay sau khi hoàn thành đêm diễn DEADLINE tại Barcelona. Cô gây chú ý khi diện bộ trang phục ôm sát, kết hợp áo bra trắng với lớp vải đen mỏng, tạo hiệu ứng nhiều lớp.

Thiết kế này khiến một số người ban đầu lầm tưởng Jennie diện bikini. Song tổng thể, đây là set đồ liền thân mang phong cách hiện đại.

Bộ trang phục của Jennie gây ấn tượng nhờ thiết kế độc đáo, thể hiện rõ nét cá tính riêng. Nhiều khán giả nhận xét set đồ mang lại hình ảnh gợi cảm, năng động, phù hợp với không khí buổi tiệc. Jennie cũng cho thấy khả năng thay đổi phong cách linh hoạt, giúp hình ảnh của cô luôn mới mẻ mỗi khi xuất hiện.

Hình ảnh Jennie tại buổi tiệc của DJ Diplo. Ảnh: X.

Tuy nhiên, theo India Times, việc Jennie tiệc tùng cùng DJ Diplo cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. Diplo là nhà sản xuất từng đoạt Grammy nhưng vướng nhiều cáo buộc nghiêm trọng như tấn công tình dục, dụ dỗ và phát tán nội dung nhạy cảm không có sự đồng thuận. Một số bênh vực quyền vui chơi của cô, song nhiều người cho rằng việc công khai thân thiết với nhân vật tai tiếng là không phù hợp.

Jennie sinh năm 1996, là rapper chính kiêm giọng ca dẫn của BLACKPINK. Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, cô thử sức diễn xuất với vai Dyanne trong phim The Idol và mới phát hành album Ruby hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, đạt doanh số triệu bản và giữ thứ hạng cao ở nhiều bảng xếp hạng.

Ngoài âm nhạc, Jennie là biểu tượng thời trang toàn cầu. Cô làm đại sứ Chanel từ năm 2019, góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng xen lẫn năng động cho thương hiệu. Khi hợp tác cùng Calvin Klein, các bộ sưu tập gắn tên Jennie thường “cháy hàng” chỉ sau vài giây mở bán. Phong cách của cô đa dạng, linh hoạt từ nữ tính, cổ điển đến táo bạo, hiện đại.

Dù gặt hái nhiều thành công, Jennie cũng từng vướng tranh cãi. Năm 2024, cô bị chỉ trích vì hút vape trong vlog và phải lên tiếng xin lỗi. Trước đó, Jennie nhiều lần đối mặt bình luận tiêu cực về phong cách biểu diễn và trang phục. Tuy vậy, sức ảnh hưởng trong âm nhạc lẫn thời trang vẫn giúp cô duy trì vị thế hàng đầu tại Hàn Quốc lẫn thị trường quốc tế.