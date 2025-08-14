Diễn biến vụ ca sĩ Nhật tấn công tình dục

Kamimura Kenshin chỉ phải nộp tiền phạt sau khi bị kết tội tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra trong bữa tiệc hồi tháng 3 giữa nam ca sĩ và nữ phiên dịch viên.

Ngày 14/8, Newtalk đưa tin Kamimura Kenshin bị kết tội tấn công tình dục sau phán quyết của tòa án Tây Cửu Long. Nam ca sĩ phải nộp phạt 15.000 HKD (khoảng 1.911 USD ). Tiếp tục, Kamimura Kenshin còn phải bồi thường cho công ty quản lý Stardust Promotion khoản tiền lên tới 3 triệu HKD (khoảng 382.273 USD ).

Hồi tháng 3, Kamimura Kenshin tới Hong Kong để tham dự một buổi fan meeting sau đó dự tiệc ăn mừng, nơi xảy ra vụ việc tấn công tình dục nữ phiên dịch viên. Hôm sau, nữ phiên dịch viên tới sở cảnh sát tố cáo và anh đã bị bắt ngay lập tức để điều tra. Đồng thời, công ty quản lý nhanh chóng kết thúc hợp đồng với nam ca sĩ.

Tại phiên tòa, thông qua các tài liệu từ cơ quan điều tra, thẩm phán cho biết bị cáo nhiều lần sử dụng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để rủ nạn nhân đi vệ sinh chung. Tiếp tục, vị thẩm phán nói rằng anh chủ động ngồi cạnh cô, nhiều lần yêu cầu được thêm vào danh sách bạn bè dù liên tục bị từ chối. Đỉnh điểm, Kamimura Kenshin tự ý chạm vào vùng đùi nữ phiên dịch viên với hàm ý tình dục.

Kamimura Kenshin tại phiên tòa xét xử vụ việc tấn công tình dục nữ phiên dịch viên. Ảnh: Court Line.

Trong khi đó, Du Thừa Chương - luật sư bào chữa cho Kamimura Kenshin xin giảm nhẹ hình phạt dựa trên hoàn cảnh gia đình, nỗ lực tham gia nhóm nhạc ONE N’ ONLY, cũng như được khán giả công nhận qua phim truyền hình Our Youth. Ngoài ra, vị luật sư cho biết nam ca sĩ phải bồi thường khoản tiền lớn cho công ty quản lý, khả năng tái phạm thấp nên mong muốn được xử phạt tiền.

Khép lại phiên tòa, thẩm phán lên án hành vi của bị cáo là thiếu tôn trọng phụ nữ. Vị thẩm phán khẳng định nạn nhân nhiều lần thể hiện sự khó chịu bằng ngôn ngữ cơ thể, song anh cố tình phớt lờ và có hành vi sai trái. Cuối cùng, tòa đã ra phán quyết phạt tiền khi xét thấy bị cáo không có tiền án, tình tiết vụ án không nghiêm trọng.

Lắng nghe tòa tuyên án, Kamimura Kenshin gục đầu xuống bàn, sau đó mỉm cười và ôm nam phiên dịch hỗ trợ trong phiên tòa. Bên ngoài tòa án nhiều khán giả tụ tập chờ nam ca sĩ xuất hiện. Giữa đám đông, một số người cầm bảng chữ chỉ trích cựu thành viên nhóm nhạc ONE N’ ONLY.