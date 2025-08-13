Trần Quán Hy bị kiện

Nike kiện Trần Quán Hy và công ty Juice vì chưa thanh toán hàng hóa. Trần Quán Hy bị nêu tên do là người bảo lãnh khoản nợ này.

Theo WWD, Nike vừa nộp đơn kiện Trần Quán Hy - diễn viên và cũng là nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố Clot - vì vi phạm hợp đồng. Ban đầu, trong hồ sơ gửi đến tòa án liên bang Los Angeles (Mỹ), số tiền Nike yêu cầu bồi thường được cho là 126 triệu USD . Công ty Juice Los Angeles LLC, thuộc sở hữu của Trần Quán Hy, cũng là bị đơn trong vụ việc.

Song sau đó, theo Complex, số tiền Nike yêu cầu bồi thường thực tế chỉ hơn 126.000 USD , không phải 126 triệu USD như báo cáo ban đầu. Sự chênh lệch này xuất phát từ lỗi hành chính trong hồ sơ tòa án.

Nike cho biết đây là khoản tiền hàng đã giao nhưng chưa được thanh toán. Theo hồ sơ, Trần Quán Hy đã trực tiếp bảo lãnh khoản nợ, song cả anh và Juice đều chưa thanh toán kể từ khi Nike yêu cầu vào tháng 11/2024. Vụ kiện đòi thanh toán kèm lãi suất và các chi phí phát sinh khác.

Trần Quán Hy hiện chưa lên tiếng về vụ kiện tụng.

Trần Quán Hy hiện tại. Ảnh: @edisonchen

Từ năm 2006, Trần Quán Hy hợp tác với Nike, cho ra đời nhiều mẫu giày đình đám như Air Force 1 bằng lụa hay Clot x Nike “Clotez” lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long. Clot - thương hiệu của Trần Quán Hy - đặt trụ sở tại Hong Kong, được xem là đối tác quan trọng của Nike tại châu Á, nổi bật với các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa phương Đông.

Tháng 10/2023, tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Trần Quán Hy công bố hợp tác với Adidas, chấm dứt quan hệ kéo dài 20 năm với Nike.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Nike đẩy mạnh bảo vệ thương hiệu, xử lý tranh chấp với đối tác ngày càng cứng rắn. Gần đây, Nike vừa dàn xếp với nhà thiết kế giày Shoe Surgeon sau khi từng đòi bồi thường 60 triệu USD .

Trần Quán Hy là nghệ sĩ đa năng của Hong Kong, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát. Anh bước vào làng giải trí năm 1999 và nhanh chóng được chú ý với các vai diễn trong Vô Gian Đạo (Infernal Affairs), Initial D, The Grudge 2 và một số dự án quốc tế. Ngoài điện ảnh, anh còn ra mắt nhiều album nhạc, đồng thời tham gia sản xuất và hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong khu vực.

Năm 2008, anh vướng scandal ảnh cá nhân gây chấn động, dẫn tới quyết định rút lui khỏi giới giải trí một thời gian. Sau đó, Trần Quán Hy thỉnh thoảng xuất hiện trở lại trong các dự án nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và các hoạt động truyền thông. Lần xuất hiện trên màn ảnh gần đây nhất của Trần Quán Hy là trong The Shadow Play (2018).