Kim Kardashian cầu xin Kanye West

  Thứ năm, 14/8/2025 20:35 (GMT+7)
Trailer phim tài liệu "In Whose Name?" hé lộ khoảnh khắc Kim Kardashian bật khóc cầu xin Kanye West, cùng những phát ngôn gây tranh cãi của nam rapper.

In Whose Name? - phim tài liệu ghi lại 6 năm đời sống riêng tư của Kanye West - dự kiến ra mắt tháng 9. Trailer mới hé lộ khoảnh khắc căng thẳng khi Kim Kardashian và West vẫn còn chung sống, theo Daily Mail.

Trong đoạn phim, Kim rơi nước mắt, cầu xin Kanye West: “Tính cách của anh vài năm trước đâu có như thế này”. West sau đó thừa nhận đã ngừng uống thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực suốt 5 tháng và khẳng định: “Tôi thà chết còn hơn uống thuốc. Nó hủy hoại tôi, hoặc tôi hủy hoại nó”.

Anh còn gây sốc khi hét lên rằng “tôi suýt giết con gái mình” và chỉ trích xã hội “đang giết chết khả năng suy nghĩ ngoài khuôn khổ”.

Rapper anh 1Rapper anh 2Rapper anh 3Rapper anh 4

Một số hình ảnh trong trailer In Whose Name?. Ảnh: @Yeezysisuaks.

Trailer còn ghép nhiều hình ảnh và âm thanh khác, từ cảnh West kể từng muốn lập nhà thờ khi nằm viện, hình ảnh anh bật khóc tại tại Coachella 2019 và được Chance the Rapper an ủi, đến cảnh thuyết giảng trong nhà tù về “quyền được Chúa giải thoát”. Ngoài ra, West còn xuất hiện và cầm tấm bảng “YE4PRESIDENT” trong tuyên bố tranh cử.

Ở cuối trailer, West nói: “Điều tuyệt nhất khi là nghệ sĩ và bị rối loạn lưỡng cực là bất cứ điều gì bạn làm hay nói đều là một tác phẩm nghệ thuật”.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014, có bốn con chung: North, Saint, Chicago và Psalm. Họ ly hôn năm 2022 sau nhiều năm hôn nhân rạn nứt công khai. West từng được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực năm 2016, nhưng đầu năm nay cho biết đã bị chẩn đoán sai và hiện được xác định mắc chứng tự kỷ.

Kanye West sinh năm 1977 tại Atlanta, là rapper, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân Mỹ. Anh sở hữu 24 giải Grammy và sáng lập thương hiệu Yeezy. West nhiều lần gây tranh cãi và từng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Anh hiện sống cùng vợ mới là Bianca Censori.

Bộ phim do Nico Ballesteros đạo diễn và sản xuất. Khi mới 18 tuổi, Ballesteros trở thành thực tập sinh của Kanye West và đồng hành cùng anh suốt 6 năm. Thời gian đó, nam đạo diễn đã ghi lại hình ảnh về một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất làng giải trí.

In Whose Name? kể lại hành trình từ lúc West vươn lên trở thành người da màu giàu nhất lịch sử Mỹ, đến những lựa chọn, mâu thuẫn và biến cố làm thay đổi cuộc đời anh.

