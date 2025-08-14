G-Dragon đáp trả

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc cho rằng khó yêu cầu trách nhiệm khi nam rapper không đăng ký sở hữu bản quyền ca khúc. Phía G-Dragon lên tiếng phủ nhận liên quan tới vụ việc.

Theo Dispatch, G-Dragon và YG Entertainment thu hút sự chú ý sau khi vướng vào ồn ào liên quan đến vấn đề bản quyền âm nhạc. Trước đó, TV Report đưa tin một nhạc sĩ ẩn danh cho rằng ca khúc do bản thân sáng tác mang tên G-DRAGON đã bị YG Entertainment và G-Dragon lấy và sửa thành My Age is 13. Ca khúc này được đưa vào album live Shine a Light của trưởng nhóm BIGBANG.

G-Dragon vướng ồn ào liên quan bản quyền âm nhạc. Ảnh: @xxxibgdrgn.

Mới đây, một đại diện của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) chia sẻ những vấn đề xoay quanh vụ việc: "G-Dragon không được đăng ký là chủ sở hữu bản quyền của bài hát nói trên. Sẽ rất khó để buộc anh ấy phải chịu trách nhiệm trừ khi đã nhận tiền bản quyền".

Phía YG Entertainment giải thích rằng sự việc chỉ là hiểu lầm do trùng tên bài hát. Cả hai cùng sáng tác vào năm 2001. Một ca khúc là G-DRAGON do nhạc sĩ ẩn danh nói trên sáng tác và bài hát khác cũng tên là G-DRAGON của Perry.

Trong buổi biểu diễn vào năm 2009, G-Dragon đã thể hiện cả hai phiên bản. Năm 2010 khi phát hành album, YG Entertainment đã thay đổi tên ca khúc của nhạc sĩ thành My Age is 13 và giữ nguyên tên G-DRAGON của Perry. Đại diện YG Entertainment cho biết việc đổi tên để tránh nhầm lẫn chứ không phải hành vi sao chép trái phép.

Tiếp tục, Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc phản hồi: "Vì tên bài hát chỉ bị thay đổi nên không cấu thành hành vi sao chép trái phép. Dẫu vậy, họ có khả năng vi phạm quyền đạo đức theo phán quyết của cơ quan điều tra. Các bài hát theo phong cách medley rất khó được tính là lượt phát trực tuyến. Phí bản quyền sẽ được tính nếu chúng được công nhận là bản nhạc gốc nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm".

Ở một diễn biến khác, đại diện G-Dragon cho hay: "G-Dragon không hề tham gia vào việc tạo danh sách bài hát. Chúng tôi hoàn toàn không biết về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bài hát đang được đề cập". Đáng nói, G-Dragon không ghi tên mình là chủ sở hữu bản quyền bài hát. Điều này có thể được hiểu là "ông hoàng Kpop" không liên quan đến cáo buộc vi phạm bản quyền.