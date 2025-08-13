Giá vé xem ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc ở TP.HCM

DAY6 tổ chức concert kỷ niệm 10 năm ca hát tại TP.HCM với mức giá dao động từ 2 triệu đồng tới 4,8 triệu đồng.

Ngày 13/8, đơn vị tổ chức concert của ban nhạc DAY6 tại TP.HCM công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé. Sự kiện kỷ niệm 10 năm ca hát của DAY6 mang tên DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in Ho Chi Minh City diễn ra tại Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) Hall B2, TP.HCM vào tháng 10. Tất cả các hạng vé đều được bố trí ghế ngồi.

Sự kiện có 5 mức giá khác nhau và được đánh giá là tương đối phù hợp. Trong đó, hạng VIP với giá 4,8 triệu đồng được bố trí ngay chính diện sân khấu. Khán giả sở hữu hạng vé này được tham dự Soundcheck Party độc quyền trước giờ diễn, kèm theo quà tặng giới hạn gồm dây đeo thẻ VIP và postcard có in chữ ký của DAY6. Các hạng vé còn lại là CAT 1: 4 triệu đồng, CAT 2: 3,5 triệu đồng, CAT 3: 2,5 triệu đồng và CAT 4: 2 triệu đồng.

DAY6 lần đầu tổ chức concert tại TP.HCM. Ảnh: JYP Entertainment.

DAY6 trực thuộc công ty giải trí JYP Entertainment. Ban đầu, họ ra mắt với đội hình 6 thành viên. Sau khi Junhyeok rời nhóm năm 2016 và Jae rút lui năm 2022, DAY6 hoạt động với 4 thành viên: Sungjin, Young K, Wonpil và Dowoon. Điểm đặc biệt của nhóm là tất cả thành viên đều tham gia sáng tác, viết lời và sản xuất âm nhạc. Âm nhạc của DAY6 nổi bật với với sự kết hợp giữa pop-rock, pop-punk, ballad, giai điệu giàu cảm xúc, lời ca sâu sắc về tình yêu, sự trưởng thành và khám phá bản thân.

Họ hiện là một trong những ban nhạc danh tiếng nhất Hàn Quốc. Các bài hát của nhóm mỗi khi phát hành đều vươn lên dẫn đến BXH âm nhạc Hàn Quốc. Nhiều bài hát của DAY6 vẫn đang nằm trong top 100 của Melon dù chúng được phát hành từ nhiều tháng, thậm chí vài năm trước.

Ca khúc chủ đề Melt Down được DAY6 phát hành cuối năm 2024 đạt Real-Time All-Kill, tức đứng đầu tất bảng xếp hạng lớn như MelOn, Genie, Bugs, Flo. Nhóm đạt được thành tích này chỉ trong 24 giờ kể từ khi phát hành. Tiếp đó, ca khúc HAPPY từ album FOUREVER cũng đạt Real-Time All-Kill và đứng đầu MelOn Daily Chart, giúp DAY6 trở thành nghệ sĩ duy nhất trong năm 2024 có nhiều ca khúc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này.