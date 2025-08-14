Vợ Đức Tiến nộp chứng cứ gửi tiền từ Mỹ về mua nhà, đất ở Việt Nam

Vợ của nghệ sĩ Đức Tiến nộp cho tòa án các tài liệu nhiều lần chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam để chồng mua đất, xây nhà ở Thủ Đức (cũ). Phía mẹ của cố diễn viên Đức Tiến phản tố về động thái này.

Ngày 14/8, TAND TPHCM mở phiên họp công khai chứng cứ mới, tiếp tục tổ chức phiên hòa giải về vụ án Tranh chấp tài sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng). Nguyên đơn và bị đơn vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện, luật sư.

Tại phiên họp, phía nguyên đơn đã gửi cho tòa án bản trình bày, kèm theo tài liệu, chứng cứ, chứng minh việc Nguyễn Bình Phương chuyển tiền từ Mỹ về cho Đức Tiến mua đất, xây nhà trước khi tổ chức đám cưới năm 2010 và kết hôn một năm sau đó.

Theo nguyên đơn, Nguyễn Bình Phương và Đức Tiến quen nhau từ năm 2007, đính hôn năm 2008. Thời điểm này, phía gia đình nguyên đơn đã hỗ trợ tài chính 50.000 USD để cả hai mua đất, xây nhà tại Thủ Đức. Tháng 10/2008, Đức Tiến mang về Việt Nam 10.000 USD tiền mặt, phần còn lại được gửi qua dịch vụ chuyển tiền.

Cuối năm 2008, phía nguyên đơn tiếp tục mang thêm 10.000 USD để hỗ trợ việc xây dựng. Đến năm 2009, quá trình xây căn nhà, Đức Tiến liên tục gửi email kèm hình ảnh cập nhật tiến độ từ lúc động thổ cho đến khi ngôi nhà hoàn thiện. Tháng 3/2011, trước khi đăng ký kết hôn và làm thủ tục bảo lãnh chồng sang Mỹ, Nguyễn Bình Phương về Việt Nam mang theo 10.000 USD để thanh toán nợ. Căn nhà tại Thủ Đức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đứng tên Đức Tiến nhưng là tài sản hình thành từ nguồn tiền và công sức của cả hai vợ chồng.

Mẹ diễn viên Đức Tiến.

Ngoài căn nhà này, năm 2015, vợ chồng Nguyễn Bình Phương còn mua thêm thửa đất tại Long An (nay là Tây Ninh). Thửa đất do Đức Tiến là người đứng tên nhưng Nguyễn Bình Phương là người gửi tiền từ Mỹ về để mua.

Phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị được nhận hiện vật là các tài sản trên, đồng thời chấp nhận thanh toán cho bà Ánh phần giá trị tương đương với 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015), tức khoảng hơn 600 triệu đồng.

Phía bị đơn phản tố cho rằng căn nhà tại TP Thủ Đức được bà Ánh và con trai Đức Tiến mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục. Căn nhà này lúc mua chỉ có một tầng, vách gạch, mái tôn. Sau đó mẹ con bà Ánh cùng bỏ tiền xây dựng lại thành căn nhà 3 tầng khang trang. Bà Ánh cùng con trai và chị gái Đức Tiến ở cho đến nay.

Bà Ánh cho rằng không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà bà Ánh còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Phía bị đơn cho rằng bản di chúc ngày 9/8/2023 của Đức Tiến mà Nguyễn Bình Phương đưa ra là "không phù hợp pháp luật Việt Nam". Bà Ánh yêu cầu tòa không công nhận giá trị pháp lý của di chúc này. Bị đơn đề nghị nhận 50% giá trị căn nhà tại TP Thủ Đức, 50% giá trị thửa đất tại Long An. Phần giá trị còn lại đề nghị tòa chia đều cho các hàng thừa kế thứ nhất gồm bà Ánh, con dâu và cháu nội (con Đức Tiến).

Phía bị đơn yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà tại TP Thủ Đức và sẽ thanh toán cho Nguyễn Bình Phương và cháu nội phần giá trị tương ứng.

Do phía bị đơn bổ sung yêu cầu phản tố nên phiên hòa giải tạm hoãn. HĐXX sẽ thông báo thời gian mở lại sau.