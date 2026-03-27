Tổng thống Trump cho biết sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày đến ngày 6/4 và cho rằng Tehran đã yêu cầu động thái này.

Ông Trump hoãn đánh cơ sở hạt nhân Iran đến 6/4, nói Tehran đề nghị.

Iran phóng đợt tên lửa mới sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận.

Israel tấn công vào tòa nhà viễn thông Iran.

Iran phóng tên lửa sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.

Ông Trump gia hạn tối hậu thư mở eo Hormuz thêm 10 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo gia hạn thêm 10 ngày thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định tạm hoãn được đưa ra “theo đề nghị của chính phủ Iran”, và hạn chót mới sẽ rơi vào 20h ngày 6/4, giờ miền Đông nước Mỹ (tức 7h sáng 7/4, theo giờ Hà Nội).

“Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra bất chấp những tuyên bố sai lệch từ truyền thông ‘tin giả’ và một số bên khác, tiến triển là rất tốt”, ông viết.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ tiếp tục kéo dài thời hạn tối hậu thư phản ánh sự dịch chuyển từ kịch bản leo thang quân sự sang ưu tiên giải pháp ngoại giao, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tác động mạnh đến thị trường năng lượng và an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ do tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Ông Trump tiết lộ về “món quà” của Iran, thêm nhiều tàu chở dầu được đi qua Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một “món quà”, nhằm thể hiện thiện chí trong các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột.

Nhắc lại phát biểu úp mở trước đó về “món quà” từ Tehran, ông Trump nói ban đầu Iran cho phép 8 “tàu dầu lớn” đi qua tuyến hàng hải chiến lược này trong tuần, sau đó tiếp tục cho thêm 2 tàu khác quá cảnh.

Ông cũng cho biết trong số các tàu được phép đi qua có một số tàu treo cờ Pakistan.

Israel tăng cường không kích, Iran lập tức phóng loạt tên lửa mới

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện một làn sóng tên lửa mới do Tehran phóng về phía lãnh thổ Israel, chỉ ít lâu sau khi nước này tuyên bố đã phá hủy “hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến sản xuất” trên khắp Iran.

“Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa,” quân đội Israel cho biết, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn và ở yên cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, IDF cũng xác nhận đang “tăng cường các đòn tấn công” nhằm vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Iran, với hơn 1.000 mục tiêu đã bị đánh trúng kể từ khi chiến dịch được triển khai.

Theo IDF, Không quân Israel, Cục Tình báo và Cục Tác chiến đang dẫn đầu nỗ lực liên tục nhằm “làm suy giảm” năng lực công nghiệp của Tehran.

“Chiến dịch bao gồm việc tấn công có hệ thống vào các dây chuyền sản xuất, với mục tiêu làm suy yếu năng lực chế tạo, phát triển và nghiên cứu trong các ngành công nghiệp quân sự của Iran”, tuyên bố nêu rõ.

Khói bốc cao ở miền Đông Iran sau khi nghi bị tấn công Video lan truyền cho thấy khói bốc lên tại Kharv (Iran) sau nghi vấn trúng đạn. Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ qua Pakistan vấp phản ứng cứng rắn từ Tehran, khi Iran đòi đảm bảo an ninh, bồi thường và quyền kiểm soát eo Hormuz.

Tòa nhà viễn thông Iran trúng bom, dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin Mehr của Iran, một tòa nhà viễn thông tại khu vực tây nam thủ đô Tehran đã bị trúng bom trong một cuộc tấn công.

Mảnh vỡ từ quả đạn đã văng trúng một phương tiện đang lưu thông gần hiện trường, khiến một người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Iran gia tăng, với nhiều tòa nhà tại Tehran từng bị đánh trúng trong các đợt tấn công trước đó, gây thương vong và thiệt hại đáng kể.

Ông Trump "xuống giọng" về hạn chót với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc sẽ giữ nguyên hạn chót vào thứ 27/3 mà ông đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz, cho thấy lập trường có thể thay đổi tùy theo tiến triển đàm phán.

“Tôi chưa biết. Ông Witkoff, JD và Jared sẽ cho tôi biết liệu mọi việc có đang tiến triển hay không. Nếu không, có thể chúng ta sẽ không áp dụng hạn chót đó”, ông Trump nói, nhắc tới Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner - những người được giao phụ trách đàm phán.

Hạn chót này ban đầu đã hết vào đầu tuần, nhưng ông Trump sau đó gia hạn đến thứ Sáu trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra. Trước thời điểm cận kề hạn mới, ông phát tín hiệu vẫn còn dư địa về thời gian.

“Chúng ta còn nhiều thời gian. Một ngày trong ‘thời gian của Trump’ có thể là cả một sự vĩnh cửu”, ông nói.

Iran tung video 'bắn hạ' tiêm kích F/A-18 Mỹ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.

JD Vance: Quân đội Iran bị “tê liệt”, Mỹ có thêm lựa chọn

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, lặp lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump, cho rằng lực lượng quân sự “truyền thống” của Iran đã bị “đánh phá hiệu quả” trong cuộc chiến hiện nay.

Ông Vance nhận định Iran gần như không còn năng lực hải quân và “không còn khả năng tấn công Mỹ như cách đây chỉ vài tuần”.

“Điều đó mang lại cho chúng tôi thêm nhiều lựa chọn”,

ông nói, song không nêu chi tiết các phương án cụ thể.

Kiểm soát nguồn dầu Iran là “một lựa chọn” của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu mỏ của Iran là “một lựa chọn” mà Washington có thể cân nhắc, dù không đi sâu vào chi tiết.

“Tôi không muốn nói nhiều về điều đó, nhưng đó là một lựa chọn”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng này. Ông đồng thời gợi ý một kịch bản tương tự Venezuela, nơi Mỹ đã can dự sâu vào lĩnh vực dầu mỏ sau biến động chính trị, mang lại “hàng tỷ USD” lợi ích.

Theo ông Trump, mô hình hợp tác tại Venezuela giống như một “liên doanh”, trong đó Mỹ thu được nguồn lợi lớn, đồng thời khẳng định tình hình kinh tế quốc gia này đang cải thiện.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Venezuela đã tạo ra nguồn thu từ dầu mỏ vượt phần lớn cả năm trước đó, nhấn mạnh nguồn tiền hiện “không còn bị thất thoát”.

Về tác động của xung đột, ông Trump cho rằng Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz và tìm cách giảm nhẹ ảnh hưởng đối với nguồn cung năng lượng trong nước.

“Chúng ta có rất nhiều dầu. Nước Mỹ không bị ảnh hưởng bởi điều này. Chúng ta có trữ lượng nhiều gấp đôi Saudi Arabia hay Nga, và sắp tới có thể gấp ba”, ông nói.

Video Mỹ không kích mục tiêu Iran gần sân bay Bandar Abbas Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.