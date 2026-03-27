Mỹ điều 10.000 lính, Iran triển 1 triệu quân: Đổ bộ và đổ nhiều máu?

Iran cảnh báo Mỹ có thể phải nhận những đòn đáp trả quyết định trên các đảo của Iran, bởi mỗi hòn đảo là một pháo đài, nhưng đội quân hùng mạnh nhất thế giới liệu có tin?

Wall Street Journal ngày 26/3 dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét điều động thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông. Động thái này nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông vẫn cân nhắc khả năng tiến hành đàm phán với Iran.

Lực lượng dự kiến triển khai có thể bao gồm bộ binh cùng các phương tiện thiết giáp. Trước đó, Washington đã điều động khoảng 5.000 lính thủy và lính dù tới Trung Đông.

Trong khi đó, Iran được cho là đang huy động hơn một triệu quân nhằm chuẩn bị cho kịch bản Mỹ đổ bộ vào lãnh thổ nước này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết “tinh thần sẵn sàng chiến đấu đang dâng cao” trong các lực lượng vũ trang của Iran. Theo nguồn tin, lực lượng vũ trang Iran đã “huy động hơn một triệu binh sĩ” cho các hoạt động tác chiến.

Làn sóng tình nguyện nhập ngũ tại Iran cũng đang gia tăng. Nguồn tin này cảnh báo nếu Mỹ tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự, Tehran sẵn sàng đáp trả bằng cách phong tỏa rộng hơn các tuyến hàng hải chiến lược.

Hiện Iran đã nhắm tới eo biển Bab al-Mandeb nằm trên biển Đỏ. Một quan chức Iran nói với Tasnim rằng nếu Mỹ đổ bộ vào Iran, Iran sẽ mở thêm các mặt trận phi đối xứng khác để cái giá của chiến tranh tăng mạnh.

Iran cảnh báo nếu xung đột leo thang, eo biển Bab al-Mandeb cũng sẽ bị phong tỏa. Ảnh: Financial Times.

Nằm ngay gần eo biển Hormuz, eo biển Bab al-Mandeb là một eo biển chiến lược khác đối với dòng chảy dầu của thế giới. "Iran có cả ý chí lẫn năng lực để tạo ra mối đe dọa tại đây. Nếu người Mỹ muốn tìm giải pháp cho eo biển Hormuz bằng biện pháp kém sáng suốt, họ nên cẩn trọng để không phải đối mặt thêm với một eo biển khác cũng gặp vấn đề", quan chức Iran cho hay.

Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, tư lệnh lục quân Iran, cũng nhấn mạnh chiến dịch trên bộ sẽ “rất nguy hiểm và tốn kém” cho Mỹ. Mọi cảnh báo lúc này đều cho thấy về thực chất, cả Mỹ và Iran đều đang đặt đảo Kharg vào tâm điểm chiến sự.

Rủi ro cho Mỹ khi đổ bộ lên đảo Kharg

Đảo Kharg nằm trên Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km. Mỗi ngày, hàng triệu thùng dầu thô từ các mỏ lớn của Iran được vận chuyển qua đường ống trên đảo. Các cầu cảng dài vươn ra vùng nước đủ sâu để các tàu chở dầu siêu lớn có thể cập bến bốc dầu.

Đảo Kharg là địa điểm quan trọng trong việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế Iran. CIA đánh giá các cơ sở tại đây là “những cơ sở quan trọng nhất trong hệ thống dầu mỏ của Iran, việc chúng tiếp tục hoạt động là điều thiết yếu đối với sự ổn định kinh tế của Iran”.

Tình báo Israel cũng nhìn nhận việc phá hủy cảng xuất khẩu dầu trên đảo Kharg sẽ “làm tê liệt nền kinh tế Iran và khiến bộ máy chính quyền sụp đổ”.

Dù đảo Kharg là huyết mạch kinh tế của Tehran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, nhưng nếu Washington chiếm được đảo, giới phân tích vẫn đặt câu hỏi: Liệu Iran có bị gây sức ép đến mức phải mở lại eo biển Hormuz hay không?

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Hai đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh (MEU) của Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông. MEU chuyên thực hiện các cuộc đổ bộ, đột kích và tấn công từ tàu đổ bộ hải quân. Trong các cuộc tập trận, lực lượng MEU thường triển khai đồng thời trực thăng tấn công trên không, lính đổ bộ lên bãi biển và các tàu tấn công cỡ lớn ngoài khơi.

Ông James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, cho biết lực lượng MEU có năng lực chiến đấu rất lớn. Tuy nhiên, ông Stavridis cảnh báo thời điểm lực lượng Mỹ đi qua eo Hormuz. Trên eo biển hẹp, họ sẽ đối mặt với UAV, tên lửa và thủy lôi. Rủi ro đầu tiên là Iran sẽ tấn công các tàu đổ bộ.

Rủi ro thứ hai là số phận của dân cư trên đảo, ước tính lên tới hàng nghìn người, chủ yếu là công nhân dầu mỏ. Nếu không cẩn thận, lực lượng Mỹ có thể rơi vào một thảm họa nhân đạo tiếp theo, sau sự việc trường tiểu học bị trúng tên lửa, gây ra thương vong lớn, nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Ông Stavridis cũng đặt câu hỏi về lợi thế chiến lược nếu Washington chiếm được đảo Kharg. “Nếu Mỹ định dùng đảo Kharg để mặc cả với Tehran nhằm mở lại eo Hormuz, họ phải chắc chắn rằng Iran thực sự tiếc đảo Kharg. Chỉ sợ Iran từ chối thương lượng ngay cả khi mất đảo Kharg”, ông Stavridis đặt giả định.

Bên cạnh rủi ro về nguy cơ thương vong của binh sĩ Mỹ, ông Richard Haass, cựu Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho biết chiến dịch đổ bộ lên đảo Kharg có thể làm cạn kiệt kho tên lửa vốn đã giới hạn của Mỹ.

Lý do chính xác khiến Mỹ cân nhắc chiếm Kharg hiện vẫn chưa rõ, nhưng ông Haass cho rằng động thái này có thể khiến giới quan sát đánh giá: Mỹ lại muốn chiếm cả dầu mỏ của Iran.

Iran sẵn sàng đón lõng

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên nền tảng X ngày 25/4: “Kẻ thù của Iran đang chuẩn bị chiếm một trong các đảo của chúng tôi. Mọi động thái của kẻ thù đều nằm trong sự giám sát của Iran. Nếu họ vượt giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia nằm trong khu vực đang hỗ trợ cho kẻ thù của chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công không giới hạn”.

Ảnh vệ tinh chụp toàn bộ đảo Kharg. Ảnh: CNN.

Theo nguồn tin tình báo Mỹ mà CNN tiếp cận được, Iran hiện đã bài binh bố trận, đặt nhiều bẫy, điều thêm binh sĩ cùng hệ thống phòng không tới đảo Kharg, chuẩn bị cho kịch bản Mỹ đổ bộ chiếm đảo.

Trong thời bình, hòn đảo vốn đã có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, hiện Iran triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS. Các bẫy gài trên đảo gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp được giăng quanh đảo.

Đầu tháng 3, Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, nếu Iran tiếp tục đóng eo biển Hormuz.

Hiện tại, ông Trump vẫn tiếp tục gây nhiễu khi bị hỏi về đảo Kharg: “Kharg không phải ưu tiên hàng đầu, nhưng là một trong nhiều lựa chọn, tôi có thể thay đổi lựa chọn chỉ trong vài giây”.

Từ năm 1988, nhiều thập kỷ trước khi trở thành Tổng thống, khi đọc tin tức lực lượng Mỹ bị thiệt hại khi làm nhiệm vụ hộ tống tàu dầu trên eo biển Hormuz, ông Trump khi ấy còn là doanh nhân đã đưa ra ý tưởng chiếm đảo Kharg trong cuộc phỏng vấn với The Guardian.

“Chỉ cần một viên đạn bắn vào người hoặc tàu của Mỹ, tôi nghĩ, chúng ta cần xử lý đảo Kharg. Nếu là tôi, tôi sẽ tiến vào và chiếm đảo”, ông Trump nói từ cách đây 38 năm.

Một quan chức cấp cao tại Trung Đông tiết lộ với CNN rằng hiện các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ đang kín đáo khuyên ông Trump không nên kéo dài chiến tranh và càng không nên đổ bộ lên đảo Kharg.

Các đồng minh lo ngại việc Mỹ chiếm đảo sẽ dẫn đến thương vong cho cả đôi bên, đồng thời kích hoạt Iran trả đũa vào cơ sở hạ tầng của các nước vùng Vịnh. Xung đột khi ấy sẽ leo thang và kéo dài.

Các quan chức Iran cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tư lệnh hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Alireza Tangsiri - người bị Israel tuyên bố tiêu diệt trong ngày 26/3 - từng cảnh báo từ tháng 11/2025 rằng, các đảo của Iran trên Vịnh Ba Tư đều là “những pháo đài kiên cố”.

“Nếu kẻ thù phạm sai lầm, họ sẽ nhận được đòn đáp trả có tính quyết định chính tại các đảo này”, ông Tangsiri nói.

